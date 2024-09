Hezbolá responde las "agresiones israelíes" lanzando decenas de misiles contra base militar en Haifa

El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha lanzado en la madrugada de este domingo una treintena de misiles contra la base militar y aeropuerto de Ramat David, en la localidad israelí de Haifa, en respuesta a las "repetidas agresiones" de esta semana del Ejército de Israel contra Líbano. "La Resistencia Islámica (...) ha atacado la base militar israelí y el aeropuerto de Ramad David con decenas de misiles Fadi 1 y Fadi 2, y los misiles alcanzaron sus objetivos de forma precisa y directa", ha informado la cadena vinculada al grupo, Al Manar. En un breve comunicado, Hezbolá ha señalado que estos ataques, que han tenido lugar a las 3.00 horas (hora local), son "una respuesta a las repetidas agresiones israelíes contra diversas regiones libanesas que provocaron la muerte de muchos civiles", en alusión al bombardeo "selectivo" ejecutado el viernes por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra el sur de Beirut, que mató al menos a 37 personas e hirió a otras 68. A estas cifras habría que sumar los 39 fallecidos y más de 3.000 heridos a causa de las explosiones de dispositivos de comunicación --'buscas' y 'walkie-talkies'-- registradas el martes y miércoles y atribuidas a Israel, si bien las autoridades israelíes no se han pronunciado al respecto. Las FDI han afirmado la detección de la "mayoría" de estos misiles lanzados desde territorio libanés contra esta base aérea situada a 30 kilómetros de la frontera. "En relación con las sirenas de alerta hace unos momentos en la región norte, diez cohetes fueron disparados desde Líbano, la mayoría de los cuales fueron interceptados. Uno de ellos cayó en la región. Se está llevando a cabo una investigación", ha informado su portavoz en árabe, Avichay Adraee, en su cuenta de la red social X. Este ataque se ha saldado con al menos un herido. Se trata de un hombre de 60 años y, según los médicos, tiene heridas "muy leves" por metralla, recoge 'Times of Israel'. Posteriormente, Hezbolá ha reivindicado el lanzamiento de una segunda oleada de misiles en torno a las 6.00 horas (hora local), si bien fuentes de las FDI recogidas por el mencionado diario hablan de 24 misiles en "tres ataques matinales, todos derribados". El primero se habría producido alrededor de las 1.00 horas (hora local) e incluiría siete cohetes; el segundo, poco antes de las 5.00 horas, con 12 misiles: y el último, poco antes de las 6.00 horas, tendría cinco cohetes. En cualquier caso, el mando interior de las FDI ha impuesto nuevas restricciones a los residentes de los Altos del Golán, Galilea, la bahía de Haifa y los valles septentrionales, ante la posibilidad de un "inminente asalto a gran escala" de Hezbolá, indica el mencionado diario. En particular, se han cancelado las actividades educativas, se han limitado las reuniones a un máximo de 30 personas al aire libre y 300 en interior; y se ha condicionado el funcionamiento de los espacios de trabajo a que haya un refugio adecuado en las proximidades.

