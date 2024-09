Fernando Alonso: "Son cuatro puntos más de los que merecíamos"

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado que este domingo en el Gran Premio de Singapur, donde ha terminado octavo, ha conseguido "cuatro puntos más" de los que merecía por las prestaciones del monoplaza, y ha recalcado que sus "dos últimas buenas actuaciones" no deben "tapar la falta de prestaciones" que tiene el equipo. "Son cuatro puntos más de los que merecíamos aquí, porque para nada estamos en esta posición", señaló en declaraciones a DAZN. "En todos los rankings internos que tenemos, somos el séptimo o el octavo equipo, así que tendríamos que haber sido decimoquintos o decimosextos aquí, que es lo que nos toca en cuanto a prestaciones. Hablé con Nico -Hulkenberg- ayer después de la crono y me decía que para ellos Williams es el quinto equipo. Lo que es seguro es que nosotros no somos el quinto equipo", añadió. En este sentido, explicó que haber terminado en los puntos en las dos últimas citas no debe enmascarar los problemas del equipo. "Hemos hecho dos buenas actuaciones en los dos últimos circuitos, pero eso no puede tapar la falta de prestaciones que tenemos. Somos conscientes de ello y queremos mejorar y a ver si en la próxima podemos hacerlo", manifestó. "Necesitamos piezas nuevas, necesitamos encontrar tres, cuatro décimas y queremos volver a estar liderando ese grupo medio. El equipo está haciendo todo lo posible, los pilotos también cuando tenemos el coche bien, y cuando no tenemos el coche, como en estas últimas carreras, hay que seguir peleando para conseguir puntos. Habrá que prepararse físicamente para el final de temporada, que va a haber muchos viajes y muchos cambios de horario. Estamos bien, está más cansado todo el mundo que yo", bromeó. El asturiano relató cómo fue la prueba. "Hemos hecho una buena salida, una buena crono, una buena estrategia, porque íbamos detrás de Nico y acabamos delante de él. Buena gestión de los neumáticos, de los frenos también, que teníamos un poco de miedo con el sobrecalentamiento de los frenos, ya que no hay momento de respiro aquí en este circuito. Ha sido una carrera muy exigente, tanto físicamente como para la mecánica, y ver la bandera de cuadros significa siempre un éxito. Nos vamos a este miniparón con un buen sabor de boca", indicó. También considera que el hecho de que no haya aparecido el coche de seguridad les ha "ayudado". "Hemos tenido que tirar toda la carrera, muy física, también para los neumáticos muy dura. En la primera parte hemos estado detrás de Nico -Hulkenberg-, intentando meter un poco de presión y luego, parando unas vueltas antes, conseguimos adelantarle", subrayó. "Ha sido una carrera difícil, tanto físicamente como para los neumáticos, hemos sufrido muchísimo todo el fin de semana y creo que para las próximas carreras tenemos que subir el nivel si queremos coger puntos. Hemos cogido puntos en Bakú y en Singapur porque eran dos circuitos urbanos donde hemos hecho una buena crono. Todo ha salido de cara, pero cuando lleguemos a un circuito normal, con prestaciones normales, no tenemos el ritmo para coger puntos y tenemos que subir el nivel", expresó. Por último, Alonso insistió en que era "difícil adelantar, como siempre en los circuitos urbanos", y todo se limitó a ver "quién mantenía las ruedas más a tono". "Era la única manera en la que te podían adelantar. Si tenías algo de neumático podías defenderte y ese fue el juego un poco de toda la carrera, pero son carreras también interesantes porque son muy tácticas, tienes que saber cuándo tirar y cuándo no parar. Hoy hicimos un 'undercut' a Nico cuatro vueltas antes y conseguimos adelantarle, así que contento con la estrategia", finalizó.

Compartir nota: Guardar Nuevo