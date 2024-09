El Vaticano concluye que no hay elementos "sobrenaturales" en Garabandal pero permite el culto privado

El Vaticano se ha pronunciado, por primera vez, sobre las apariciones de la Virgen de San Sebastián de Garabandal en la década de los 60 en el municipio cántabro de Rionansa, para señalar que "no hay elementos para concluir que son sobrenaturales", si bien permite el culto privado, ya que las personas "van a rezar y después a misa". Así lo ha dicho el pasado jueves, 19 de septiembre, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, en una rueda de prensa en el Vaticano (Roma), recogida por Europa Press, al ser cuestionado por los hechos que ocurrieron en el pueblo cántabro entre los años 1961 y 1965, donde cuatro niñas de entre 10 y 12 años de la localidad aseguraron haber presenciado en varias ocasiones las apariciones de San Miguel Arcángel y de la Virgen María. Fernández ha recordado que, como en el caso de El Escorial y otros, la Iglesia determinó para Garabandal un 'no constat', es decir, que no hay elementos para llegar a concluir que se trate de hechos sobrenaturales. Sin embargo, el cardenal ha precisado que ese 'no constat' se pronunció "en otros tiempos", y "hoy puede corresponder a diversas determinaciones que son descritas en las nuevas normas". Así, en el caso de Garbandal, ese 'no constat' puede ajustarse actualmente a un 'curator', lo que, en la práctica significa que se prohíbe el culto público pero puede haber un culto privado ya que las personas "rezan en el lugar y después van a misa en la parroquia". Por otra parte, ha indicado que los obispos tienen la posibilidad de revisar o precisar sobre los hechos, si bien cree, en referencia al obispo de Santander, Arturo Ros, que "él no tiene ningún interés". Las conocidas como las apariciones marianas de Garabandal se produjeron en los primeros años 60, cuando cuatro niñas afirmaron haber visto al Arcángel San Miguel y a la Virgen María y cayeron en un profundo éxtasis e incluso, se supone, levitaron. La devoción por estos hechos atrae cada año a Garabandal a multitud de personas de diferentes países, especialmente de Estados Unidos y Canadá. PROYECTO DE ERMITA Precisamente, las monjas de la Fundación Hogar de la Madre pertenecientes a la comunidad de Zurita de Piélagos, han proyectado una ermita destinada al culto de la Virgen del Carmen en San Sebastián de Garabandal. El templo, previsto en una parcela de suelo rústico, se destinará al culto privado. Al conocerse esta intención, el pasado mes de julio, la Diócesis de Santander admitió que ésta o cualquier otra congregación o un particular puede levantar en terrenos de su propiedad lo que consideren oportuno, pero recalcó al respecto que para que un edificio religioso se destine el culto público necesita la autorización del obispo, Ros en este caso. Así, según el proyecto, la ermita está prevista en terrenos propiedad de la Fundación Hogar de la Madre de Todos los Hombres Madre de la Juventud, con sede en el Barrio del Cubo de Barcenilla de Piélagos, y será de culto privado y para la advocación de la Virgen del Carmen. "Se destinará a uso religioso de culto privado, referido a oración privada, sin que vaya a dedicarse a celebraciones litúrgicas de culto público, en tanto no lo autorice el obispo diocesano", se indica en la memoria del proyecto. El templo se levantará en tres parcelas agrupadas en una en el polígono Las Ruedas, en San Sebastián de Garabandal, población que se hizo famosa por las presuntas apariciones de la Virgen María entre 1961 y 1965 a cuatro niñas de entre 10 y 12 años de la localidad. Las parcelas se unificaron hace un mes y están pendientes de obtener del Catastro la identificación de la resultante, que suma una superficie total de 7.979 metros cuadrados. En cuanto al proyecto del templo, registrado en la Dirección General de Urbanismo del Gobierno regional, es del arquitecto Jesús Miguel Ruiz, perteneciente al Colegio de Cantabria pero con estudio en Madrid. Ha proyectado una ermita de planta baja rectangular, de 16,6 metros de largo y 10,8 de ancho, que se edificará en piedra natural. La superficie construida en planta baja es de 172,65 metros cuadrados, y de 229,97, la total.

