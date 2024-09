Crónica del Real Madrid - RCD Espanyol, 4-1

El Real Madrid remontó (4-1) al Espanyol este sábado en la jornada 6 de LaLiga EA Sports gracias a una entrada triunfal desde el banquillo de Vinícius, quien enchufó a su equipo, con asistencia y gol, tras encajar el 0-1 en propia puerta de Thibaut Courtois. 'Vini' dio el plus que necesitaba un Madrid atascado, de más a menos, y que encima se vio por debajo en el minuto 54. Carlo Ancelotti tenía más que claro la entrada del brasileño y con la puesta en escena del brasileño cambió el guion del encuentro. Por abrasión, por la calidad de cada uno por separado y todos juntos, el Madrid solventó con goleada (Carvajal, Rodrygo, Vinícius y Mabppé de penalti) tres puntos con los que suma 14 y aprieta al líder FC Barcelona, 15 con un partido menos. No se puso nervioso el equipo blanco y entendió que tocaba una marcha más. La primera mitad fue un monólogo de los blancos, pero la alegría en su juego le duró 20 minutos. Los de Ancelotti jugaron en campo contrario casi todo el periodo pero sus ataques fueron perdiendo intención y peligrosidad. Fue Arda Güler quien conectó a su equipo y al Bernabéu con el partido buscando el uno contra uno, y Fede Valverde quien ahogó al rival en el centro del campo. A Jude Bellingham, quien dio el susto con un golpe en el hombro, y Kylian Mbappé les faltó algo de maldad en sus disparos o mejor puntería, como exigía un Joan García que empezó a lucirse bajo palos con gran seguridad. El meta 'perico' dio tiempo al Espanyol de ganar confianza y encontrar su sitio en el verde de la capital. El campeón de Liga empezó a abusar con jugar por dentro y los catalanes se cerraron algo mejor y más lejos de su puerta. Así, el Madrid se acomodó y el paso de los minutos permitió incluso salir de la cueva a los catalanes con dos disparos, uno desde el centro del campo, de un Puado que venía caliente de sus tres goles al Alavés. VINÍCIUS, RECAMBIO DE LUJO Los de Manolo González aguantaron con su esfuerzo ofensivo y Joan García agrandó su despliegue tras 10 minutos de la segunda parte con una asistencia a Jofre que se tradujo en el 0-1. Courtois no supo despejar el centro del extremo visitante y el Espanyol se vio por delante, pero con media hora 'molto longo' en el Bernabéu. El toque de trompeta con Vinícius vino acompañado del 1-1 casi seguido, de Carvajal tras un disparo de Valverde y el rechace de Bellingham que se le envenenó a Joan García. El meta vio esfumarse su momento y crecer el de un 'Vini' que se entendió con Rodrygo para ponerle un tremendo pase con el exterior en el 2-1. Tres minutos después, el '7' finalizó una contra tras robo en el medio del campo a pase de Mbappé: quilates que tienen difícil no brillar, aunque tengan una primera mitad de nuevo desacertada como viene sucediendo esta campaña. El francés redondeó la remontada en el minuto 90 y de penalti a Endrick, otro que promete en este Madrid que quizá empieza diesel pero termina siendo pura gasolina. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: REAL MADRID, 4 - RCD ESPANYOL, 1. (0-0, al descanso). --ALINEACIONES: REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Tchouaméni, Militao, Fran García (Lucas Vázquez, min.60); Modric, Valverde, Bellingham; Arda Güler (Vinícius, min.55), Rodrygo y Mbappé. RCD ESPANYOL: Joan García; Tejero (Aguado, min.76), El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Carlos Romero; Jofre (Cardona, min.76), Kral, Pol Lozano (Gragera, min.67); Puado y Cheddira (Alejo Véliz, descanso). --GOLES: 0 - 1, min.54, Courtois (propia puerta). 1 - 1, min.58, Carvajal. 2 - 1, min.75, Rodrygo. 3 - 1, min.78, Vinícius. 4 - 1, min.90, Mbappé (penalti). --ÁRBITRO: Munuera Montero (C. Andaluz). Amonestó a Mbappé (min.32), Valverde (min.61), Bellingham (min.81) y Vinícius (min.82) por parte del Real Madrid. Y a Lozano (min.10), Joan García (min.74) y Romero (min.88) en el Espanyol. --ESTADIO: Santiago Bernabéu.

Compartir nota: Guardar Nuevo