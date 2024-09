Previa del Villarreal CF - FC Barcelona

El duelo entre el Villarreal CF y el FC Barcelona de este domingo en el Estadio de la Cerámica (18.30) puede cambiar, en la sexta jornada, este arranque en LaLiga EA Sports, ya que el Barça llega líder sólido y sin fisuras pero con una derrota en Mónaco para abrir la 'Champions', tropiezo que un 'Submarino amarillo' al alza quiere aprovechar para ganar y situarse a un solo punto de los 'culers'. Con tres victorias y dos empates, el Villarreal es junto a Real Madrid, Atlético de Madrid y el propio Barça uno de los equipos que todavía no conoce la derrota en este arranque liguero. Los de Marcelino tienen fútbol de sobras para inquietar a un líder que, si vuelve a poner el 'modo Liga', será un rival duro de batir. Sin duda, el Barça quiere dejar atrás ese mal estreno continental y poder reencontrarse con ese fútbol que les ha llevado a ganarlo todo en LaLiga. Para el Villarreal, el plan de juego será incomodar a los de Hansi Flick para que, a nivel mental, noten que siguen en el Principado y se vean atrapados en el pantanoso juego del Stade Louis II. Choque de ideas y de dos trenes que van rápido en el campeonato doméstico. A falta de saber qué Barça salta al césped en La Cerámica, el Villarreal sueña con ponerse a 1 punto de los blaugranas y en fortalecer más el nuevo proyecto de Marcelino García Toral, un técnico que en su segunda etapa en Villarreal parece estar, del todo, como en casa. Esta vez, el técnico asturiano tendrá las bajas de Juan Foyth y Gerard Moreno, si bien confía en poder recuperar a Kambwala y Pedraza, que son duda. Pero estará en el otro su colega Flick, que a las muchas bajas por lesión se le suma para este duelo la de Ferran Torres, sancionado por su expulsión en la última jornada. Los blaugranas suman dos expulsiones en los dos últimos encuentros; la de Eric Garcia en el minuto 11 del duelo contra el Mónaco (2-1) y la de Ferran, aunque esta llegó en el tramo final de un derbi catalán contra el Girona FC ya del todo decidido en Montilivi (1-4). Una victoria de mérito y prestigio con un juego y una intensidad que Flick quiere y debe recuperar para su equipo. Lo visto en Mónaco no se pareció en nada a lo visto en Liga. Fue otro Barça. Fue, esperan en el club, un oasis a la inversa; un trozo de desierto en medio de una verde pradera. Y en el 'verde' de Villarreal confían en dejar atrás esa espesa arena en la que se perdieron esta misma semana. En el Villarreal saben que están ante una prueba de fuego, sea cual sea la versión blaugrana que tengan enfrente. En la última jornada, el 'Submarino' emergió en el último momento gracias al gol de Ayoze Pérez en el 94' que les dio los tres puntos en su visita al RCD Mallorca (1-2), que con el autogol del veterano Raúl Albiol inquietó a los 'groguets'. Llevan dos jornadas lejos de la Cerámica los de Marcelino, que dos fechas atrás visitaron Mestalla en el derbi valenciano, saldado con empate (1-1). Y en su último duelo ante su afición ganaron 4-3 al Celta. Muchos goles, pero con resultados ajustados, de un Villarreal que tenía un calendario complicado y, hasta el momento, lo está solventando bien. En el Barça, Hansi Flick deberá apelar al cambio mental porque, a nivel de cromos, pocos tiene para hacer cambios y dejar atrás esa derrota monegasca. Sin Christensen, Fermín López, Gavi, Ronald Araújo, Frenkie de Jong, Marc Bernal ni Dani Olmo, ni el sancionado Ferran Torres, el once inicial podría ser el mismo. ¿Lo bueno? Que en Mónaco ya pudo jugar unos minutos Ansu Fati y que, sea este domingo o para el siguiente choque, podrían volver más efectivos. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. VILLARREAL CF: Conde; Femenía, Albiol, Costa, Sergi Cardona; Akhomach, Parejo, Comesaña, Baena; Ayoze y Barry. FC BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Eric García, Casadó; Lamine Yamal, Pedri, Raphinha; y Lewandowski. --ÁRBITRO: Busquets Ferrer (C. Balear). --ESTADIO: Estadio de la Cerámica. --HORA: 18.30/DAZN LaLiga.

