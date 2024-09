Penélope Cruz y Javier Bardem derrochando complicidad en el Festival de Cine de San Sebastián

La alfombra roja del Kursaal de Donostia se viste de gala para celebrar la 72ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, un certamen que premia el talento cinematográfico de España, cuya alfombra roja es uno de los eventos más esperados en todo el año. Uno de los posados más aclamados ha sido el que han protagonizado Javier Bardem y Penélope Cruz, que han llegado juntos y cogidos de la mano derrochando complicidad y elegancia. El actor recoge este año el Premio Donostia que no pudo recoger el año pasado debido a la huelga de actores de Hollywood y no ha dudado en asistir a este eventazo con el mayor apoyo de su vida, su mujer, que ha vuelto a brillar ante las cámaras. Para dicha ocasión, Penélope ha elegido un vestido de encaje blanco de corte sirena, con un llamativo lazo en el escote en color negro con una camelia central, icónica de la firma Chanel. La actriz española no ha sido la única que ha sorprendido en esta impresionante alfombra roja, también algunas compañeras, como Cayetana Guillén Cuervo que ha lucido un vestido en color rosa y rojo satinado con falda evasé. La presentadora de televisión Lidia Torrent también ha cautivado las cámaras con un palabra de honor cargado de lentejuelas y combinado con un tejido en tela oscuro con el que ha posado de manera brillante. Demostrando que la sencillez puede ser también una opción para una alfombra roja, Belén Cuesta se ha dejado ver... ideal, escogiendo un traje sastre de corte masculino con escote en 'v' y caída.

