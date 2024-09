Israel no descarta nuevos ataques contra Hezbolá y culpa a Líbano de "ignorar la agresión" del grupo chií

El representante permanente de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha asegurado este viernes ante el Consejo de Seguridad que su país "seguirá defendiéndose" ante las "provocaciones" del partido-milicia chií Hezbolá, por lo que no "descarta" nuevos ataques en territorio libanés. "No permitiremos que Hezbolá continúe con sus provocaciones. Sus acciones violan el Derecho Internacional e Israel se defenderá", ha declarado durante la reunión de urgencia de este viernes del Consejo de Seguridad, convocada tras la oleada de explosiones de dispositivos electrónicos ocurrida esta semana y atribuida al Estado hebreo. Durante la sesión, Danon ha acusado a Líbano de haber "permitido que una organización terrorista cree un Estado (...) dentro de su Estado, llevando a la ruina a su pueblo". "En lugar de culparnos a nosotros, sus pacíficos vecinos, deberían actuar ahora para frenar a Hezbolá", ha señalado. "Si continúa ignorando la agresión de Hezbolá, el dolor y el sufrimiento del pueblo libanés recaerán sobre sus hombros", ha espetado al ministro de Exteriores libanés, Abdalá Bou Habib. Previamente, el ministro de Exteriores libanés acusó al Gobierno de Benjamin Netanyahu de cometer una "agresión terrorista" con los ataques de esta semana en Líbano y Siria que mataron al menos 37 personas e hirieron a cerca de tres mil más: "¿Es necesario ahora exterminar y obstruir al pueblo libanés como castigo colectivo?", preguntó. Danon ha asegurado que estas son "declaraciones distorsionadas y falsas", defendiendo que Israel es "un país amante de la paz", y ha afirmado que "ha llegado el momento de actuar y frenar a Hezbolá. Es la única manera de evitar una nueva escalada". "El verdadero problema no es Líbano. El verdadero problema es Hezbolá", ha afirmado el embajador, al tiempo que se ha ofrecido a "sentarse" con las autoridades libanesas para "lograr algún tipo de compromiso". Pese a ello, de no haber una solución diplomática, Israel tomará "todas las medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos y permitir que los residentes en el norte de Israel regresen a sus hogares", ha asegurado Danon.

