Cientos de manifestantes piden un cambio de compañía eléctrica por apagones en Puerto Rico

San Juan, 20 sep (EFECOM).- Cientos de personas protestaron este viernes de nuevo contra la compañía Luma Energy, a cargo de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico y Genera PR, responsable del 60 % de la generación de energía, coincidiendo con el séptimo aniversario del devastador huracán María que dejó sin luz a la isla caribeña.

"Muchos de los pacientes, sobre todo con problemas respiratorios fallecieron porque no se pudieron conectar sus equipos, en mi caso particular yo perdí a mi madre por no poder enchufar sus equipos para respirar", rememoró a EFE Natalia Santiago, vicepresidenta de Únete, una de las organizaciones que convocaron la protesta.

En este contexto, Santiago comentó que tras siete años del azote del huracán María, de categoría 5, el sistema eléctrico sigue sin ser eficiente y que la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha empeorado la situación.

La manifestación congregó a cientos de personas ataviadas con pancartas, que marcharon del Centro de Convenciones Pedro Rosselló en Miramar hasta las oficinas de Luma Energy en la avenida Ponce de León al grito de: "Privatizan la energía y nos roban cada día" y "la energía reclamamos porque es un derecho humano".

"Luma y Genera me jodieron la nevera", fue otro de los cánticos que repitieron los manifestantes, hartos de los cortes de luz que estropean los electrodomésticos.

Por su parte, Lyn Velázquez, miembro de la organización 'Se acabaron las promesas' explicó que desde que "se impuso la privatización de la AEE que era una empresa del pueblo" y llegaron Luma Energy y Genera, "el pueblo ha visto cómo el servicio ha ido cada día en menor deterioro".

Por ello, reclamó que la AEE regrese "a las manos del pueblo que es donde debe estar".

Del mismo modo, Alejandro Iván Roldón de 34 años, oriundo de San Juan, aseguró que le gustaría que las autoridades de energía eléctrica "renunciaran y tuvieran un nuevo plan para el pueblo de Puerto Rico".

Ante esta nueva manifestación, Luma dijo en un comunicado que entiende la "frustración" y asegura que continúa con su compromiso de "transformar el sistema eléctrico".

"En los pasados tres años, nuestro equipo ha trabajado incansablemente para mejorar la confiabilidad, seguridad y eficiencia del servicio, con el fin de brindar un mejor futuro energético para la isla", sentenció la compañía a cargo de la transmisión y distribución de la energía eléctrica

La red eléctrica de Puerto Rico es muy frágil desde hace décadas, pero muchos se quejan de que la llegada hace más de un año de Luma no ha mejorado el servicio y ha supuesto una subida de los precios de la luz. EFECOM

