Ya disponibles las betas públicas de iOS e iPadOS 18.1 y macOS Sequoia 15.1 con funciones de Apple Intelligence

Apple ha puesto a disposición de los usuarios las nuevas betas de los sistemas operativos que integran sus dispositivos -iOS 18.1, iPadOS 18.1 y macOS Sequoia 15.1- que ya se pueden instalar desde el apartado de Ajustes de cada dispositivo y que integran algunas de las funciones impulsadas por Apple Intelligence para usuarios de Estados Unidos. La compañía tecnológica dio a conocer las nuevas funcionalidades de sus distintos sistemas operativos el pasado mes de junio, en el marco de la conferencia anual para desarrolladores (WWDC, por sus siglas en inglés). En ese momento, los de Cupertino también avanzaron las características de su nuevo ecosistema impulsado por IA Apple Intelligence y señalaron que lanzarían sus nuevas herramientas en otoño de forma oficial. Así, Apple lanzó oficialmente esta semana la nueva versión de sus sistemas operativos para iPhones (iOS 18), para tabletas (iPadOS 18), para ordenadores Mac (macOS Sequoia) y para sus relojes inteligentes (watchOS 11), con todas sus nuevas funciones, excepto aquellas impulsadas por Apple Intelligence. Tal y como explicó, dichas funciones se desplegarían con la próxima versión beta para usuarios de Estados Unidos. Ahora, los usuarios de la tecnológica estadounidense ya pueden probar las nuevas versiones betas para iOS e iPadOS 18.1 y macOS Sequoia 15.1, que ya se pueden instalar desde el apartado de Ajustes del dispositivo, tal y como han comprobado medios como TechCrunch y The Verge. Una vez dentro de los Ajustes, los usuarios deberán acceder a la opción 'General' y, después, pinchar en 'Actualización de software'. Tras ello, bastará con clicar en descargar la última versión beta para instalarla. Con esta nueva beta pública, Apple incluye algunas funciones de Apple Intelligence como es el caso de la herramienta de reescritura de texto, una versión renovada de Siri y la opción 'Clean Up for Photos' que permite eliminar objetos de las fotografías. Sin embargo, por el momento, este ecosistema impulsado por IA solo está disponible en los dispositivos configurados en inglés de Estados Unidos. Por tanto, su llegada a Europa y, en concreto, a España, todavía no está prevista. Con todo ello, se ha de tener en cuenta que solo los 'smartphones' iPhone 15 Pro y los iPhone 16 y 16 Pro son los modelos compatibles con estas características. Por su parte, para utilizar Apple Intelligence en los iPads y ordenadores Mac, deberán disponer del procesador M1. Conviene recordar que las primeras betas están destinadas principalmente a desarrolladores, a fin de que puedan probar las funciones que ofrecen y mejorarlas de cara a su lanzamiento oficial. Asimismo, poder acceder a ellas, los interesados se deben registrar el ID de Apple para inscribirse en el programa Apple Beta Software. Asimismo, la compañía tecnológica tiene planeado lanzar las versiones oficiales de iOS e iPadOS 18.1 y macOS Sequoia 15.1 durante el próximo mes de octubre.

