La AIE eleva a 426 millones de barriles la liberación de sus reservas estratégicas

París, 19 mar (EFE).- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció este jueves que ya empezó a sacar al mercado "los volúmenes iniciales" de las reservas estratégicas de crudo, que han sido revistas ligeramente al alza de los 400 iniciales a los 426 millones de barriles.

"La liberación global de existencias de emergencia consistirá mayoritariamente en petróleo crudo, mientras que en Europa las contribuciones adoptarán principalmente la forma de productos petrolíferos refinado", señaló la AIE, en un comunicado.

El organismo con sede en París advirtió de que "la guerra en Oriente Medio está provocando la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado mundial del petróleo".