El Gobierno de Bolivia invita a Morales a dialogar tras los enfrentamientos en las protestas

El Gobierno de Bolivia ha invitado este viernes a dialogar al expresidente Evo Morales después de los enfrentamientos de los últimos días entre sus seguidores y los del Ejecutivo, que han dejado ya al menos 38 personas heridas. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, ha citado al expresidente boliviano en la sede del Ministerio de Educación en La Paz, para pedirle que deje de utilizar a parte de la militancia del oficialismo y "a todo el pueblo boliviano" para llevar a cabo enfrentamientos "entre hermanas y hermanos". "Esperamos que Evo Morales asista a esta convocatoria de diálogo y deje de lado sus planes que están poniendo en riesgo no solamente la estabilidad del pueblo, sino la propia vida de bolivianas y de bolivianos", ha confiado. Prada ha reprochado a Morales haya puesto en marcha esta movilización con el único fin de "imponer su candidatura a las buenas o a las malas (...) pisoteando una vez más" la Constitución e intentando "acortar el mandato del presidente constitucional", Luis Arce, informa Bolivia TV. No obstante, Prada ha enfatizado que defenderán la democracia por encima de todo, tal y como "manda" la Constitución boliviana. La cita, prevista para este viernes a las 18:00 horas (medianoche del viernes al sábado, hora peninsular), se suma a la invitación que ya presentó hace unos días el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien instó a Morales a sentarse a negociar. Sin embargo, Morales en las últimas horas afirmó no haber recibido invitación alguna por parte del Gobierno y advirtió a las autoridades de que disponen de cuatro días hasta que las movilizaciones, que arrancaron este martes desde la ciudad de Caracollo, llegan a La Paz, donde se espera una gran manifestación. Desde el inicio de las protestas, se han registrado varios enfrentamientos entre seguidores del expresidente Morales y el Gobierno, dejando ya al menos 38 personas heridas, entre ellas agentes de las fuerzas del orden.

