Samsung pone la IA como foco para mejorar la sociedad en la primera edición del Innovation Campus Summit

Samsung ha celebrado la primera edición de su evento 'Innovation Campus Summit. AI for a Better World', donde expertos en Inteligencia Artificial (IA) han debatido sobre cómo utilizar esta tecnología para mejorar la sociedad, además de dar a conocer diversos proyectos en los que la IA impacta de forma positiva en las personas, como es el caso del laboratorio de habilidades de IA 'AISKILLSLAB'. Durante el acto, celebrado en el Auditorio El Beatriz de Madrid y organizado por la plataforma de formación Samsung Innovation Campus, se han citado expertos en distintas tecnologías disruptivas para debatir sobre el alcance de la IA y su capacidad para mejorar la vida de los usuarios a nivel tanto de salud, como de sostenibilidad, accesibilidad y educación. En este sentido, el evento ha contado con la participación de la secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional, Clara Sand, quien ha subrayado la importancia de esta tecnología enmarcada en "la cuarta revolución industrial", y ha abogado por "trabajar de manera conjunta" para que la IA esté "al servicio de la sociedad" y sirva para "mejorar el mundo". Siguiendo esta línea se ha pronunciado el Iberia CMO & Head of Direct to Consumer en Samsung Electronics Iberia, Alfonso Fernández Iglesias, quien ha abierto la jornada exponiendo algunos de los retos tecnológicos que más destacan en la actualidad y cómo la IA puede ayudar a afrontarlos. Así, el directivo de la tecnológica ha apuntado que, según el estudio paneuropeo 'Intelligent Living: How AI is Enhancing Everyday Experiences', el 67 por ciento de los encuestados quiere más consejos y sugerencias sobre cómo mejorar el futuro, "en lugar de advertencias sobre lo que debería asustarles". Igualmente, un 63 por ciento de los usuarios preguntados prefiere "conocer más sobre los usos responsables de la IA". Desde este punto de vista es desde donde surge el coloquio organizado por Samsung, en el que han participado expertos en diversos sectores a lo largo de varias mesas redondas, para dar a conocer proyectos concretos en los que la IA impacta de forma positiva en la vida de las personas. IA EN EL SECTOR EDUCATIVO Uno de los ponentes ha sido el director del Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela (CiTIUS), Senén Barro, quien ha puesto el foco sobre la educación y la necesidad de actualizar un modelo que "no está diseñado para esta nueva realidad" ni para la realidad que "pronto llegará". "Estamos instalados en las mecánicas de memorización-reproducción, y ahí las máquinas ganan por goleada", ha sentenciado Barro. A este respecto, el director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del profesorado (INTEF), Julio Albalad Gimeno, ha presentado la Guía sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, una publicación que pretende servir como recurso fundamental para la comunidad educativa. Tal y como ha explicado, Albalad Gimeno esta guía se basa en pilares que promueven la integración afectiva y ética de la IA y de tecnologías relacionadas en las etapas educativas no universitarias. Siguiendo esta línea, la exdirectora general de Innovación, Investigación y Cultura Digital de la Generalitat de Catalunya, Mar Camacho, ha puesto en valor el proyecto 'AISKILLSLAB', un laboratorio de habilidades avanzadas en IA, con el que ya se han capacitado cerca de 300 profesores de Primaria, Secundaria y Ciclos Formativos en el uso de la IA. CÓMO LA IA PUEDE AYUDAR EN DIVERSOS SECTORES Durante el evento también se ha tratado cómo la tecnología y la IA pueden proporcionar asistencia a personas con discapacidad. Para ello, el director de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE y director de AccessibleEU, Jesús Hernández-Galán, ha destacado las ventajas que ofrece el proyecto AccessRobots, que se basa en un robot capaz de asistir a personas con discapacidad sensorial, física y cognitiva en entornos complejos. Por ejemplo, este robot es capaz de ayudar a los usuarios que lo necesiten en infraestructuras de transporte, como son los intercambiadores modales, los aeropuertos o las estaciones de tren, en los hospitales o, incluso, en los centros comerciales. Por su parte, Samsung ha resaltado las diversas iniciativas que lleva a cabo de la mano de su programa Tecnología con Propósito. Tal y como ha matizado el Head of Brand Strategy & Innovation de Samsung Electronics, Miguel Ángel Ruiz, este programa ya cuenta con 12 años de recorrido, más de 25 millones de euros invertidos y 35 proyectos que, según ha asegurado, han beneficiado a "más de medio millón de personas en España". Estos proyectos tecnológicos engloban iniciativas como es el caso de Impulse, que ayuda a personas con dificultades en el habla, o Unfear, que elimina los ruidos para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). En relación con el uso de tecnología en el sector sanitario, el máximo responsable de innovación en el Instituto Ramón y Cajal de investigación sanitaria (IRYCIS), Diego Velasco, ha resaltado la importancia de utiliza programas de apoyo a iniciativas innovadoras, de cara a ayudar al desarrollo de nuevas tecnologías. En este marco, ha dado a conocer el programa 'MISIÓN IRYCIS 2030', que tiene como objetivo impulsar nuevos desarrollos originados en el IRYCIS, de manera que para el año 2030 se logre implementar en uso clínico "cuatro nuevas terapias y tres productos sanitarios, ajustando plazos al máximo por el uso intensivo de la inteligencia artificial". Además de todo ello, las posibilidades que ofrece la IA y las tecnologías disruptivas también se extienden al sector del turismo. Según ha compartido el investigador de la Universitat Politècnica de València, José María Cecilia, destacan proyectos como CHAN-TWIN, con el que se permite el desarrollo de modelos turísticos sostenibles en espacios naturales inteligentes, a través de sensores que permiten calcular indicadores turísticos útiles, permitiendo una gestión útil del espacio. LIBRO 'AI FOR A BETTER WORLD' Además de los distintos coloquios, Samsung y la Universitat Politècnica de València han presentado el libro 'AI for a Better World', una recopilación de todos los proyectos de fin de estudios en los sucesivos cursos de IA impartidos bajo el marco de Samsung Innovation Campus, desde el año 2020. Con todo ello, esta primera edición del evento de Samsung pretende remarcar el objetivo de la compañía a la hora de poner la IA al servicio del conjunto de la sociedad en temas que afectan a las personas en su día a día. Así, este encuentro pretende convertirse en "una cita habitual" para todas aquellas empresas y organizaciones que, como Samsung, colaboren en la construcción de un futuro mejor apoyado en la tecnología.

