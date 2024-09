Iron Maiden celebrará 50 años sobre el escenario con una gira que pasará por el Cívitas Metropolitano de Madrid en julio

La banda de rock británica Iron Maiden ha anunciado que celebrará sus 50 años sobre los escenarios con la gira 'Run For Your Lives', que pasará en una única fecha por el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid el próximo 5 de julio de 2025. Iron Maiden comenzará la gira mundial, que se alargará hasta 2026, en Budapest en mayo, fecha a la que seguirán otros 27 conciertos tanto en estadios como festivales. Así, según explican en un comunicado, la banda ha preparado un repertorio "muy especial" que incluirá temas de sus nueve discos, desde 'Iron Maiden' a 'Fear Of The Dark'. "El año que viene es muy especial para Iron Maiden y vamos a ofrecer a nuestros fans una experiencia en directo única en la vida. Esta es una gira que va a poner una sonrisa en tu cara y una alegría en tu garganta. Si ya nos has visto antes, prepárate para llevar esa experiencia a un nivel completamente nuevo. Si nunca nos has visto, ¿a qué demonios has estado esperando? Ahora es tu oportunidad de descubrir lo que te has estado perdiendo", ha escrito el vocalista Bruce Dickinson. Las entradas para el concierto en España saldrán a la venta a través de la página web del grupo el próximo 24 de septiembre a las 11.00 horas.

Compartir nota: Guardar Nuevo