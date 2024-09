Hezbolá confirma la muerte de 20 de sus miembros tras la nueva oleada de explosiones

El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha confirmado este jueves de madrugada la muerte de una veintena de sus miembros, uno de ellos menor de edad, tras la nueva oleada de explosiones de dispositivos de comunicación en Líbano, que se ha saldado con al menos 20 muertos y 450 heridos y que se suman a los doce fallecidos y 2.800 heridos del día anterior, según datos del Ministerio de Salud del país. Hezbolá ha publicado los nombres de 20 "mártires", entre los que destaca un adolescente de 16 años identificado como Abdul Moneim Yamal 'Malak', según ha recogido la cadena de televisión libanesa Al Manar, afín al grupo islamista. El grupo islamista no ha especificado las circunstancias de las muertes y podría tratarse también de aquellos que han muerto por las heridas sufridas la jornada previa, cuando Hezbolá informó sobre la muerte de doce de sus miembros después de la explosión de dispositivos buscapersonas y bombardeos israelíes. Por otro lado, el Ministerio de Salud ha aumentado el balance de fallecidos de este miércoles, anteriormente cifrado en 14, por las explosiones de walkie-talkies y otros aparatos electrónicos como teléfonos móviles y ordenadores portátiles registradas tanto en Beirut como en el resto del territorio libanés, lo que ha provocado numerosos incendios en viviendas y vehículos. Además, los servicios de emergencias continúan trabajando para transportar a los heridos hasta los hospitales durante una nueva jornada de caos en el país, y es que la jornada anterior se caracterizó por otra oleada de explosiones de miles 'buscas' pertenecientes a supuestos miembros de Hezbolá, que se saldó con doce muertos, dos de ellos niños, y unos 2.800 heridos. Tanto las autoridades de Líbano como Hezbolá han denunciado que las explosiones del martes fueron obra de Israel y han asegurado que habrá una respuesta, si bien desde el Gobierno israelí no se han pronunciado aún al respecto. A pesar de no hablar sobre estos incidentes, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha felicitado al Mossad, el servicio secreto israelí, por sus "grandes logros", ha insistido una vez más en que "el centro de gravedad" de sus operaciones se sitúa cada vez más en la frontera norte, y ha hablado de una "nueva fase" de la guerra. Gallant ha hablado sobre el actual conflicto con el secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, quien ha reafirmado su apoyo a Israel frente a Irán, Hezbolá y otras milicias proiraníes al mismo tiempo que ha destacado su compromiso con la disuasión de estos actores de cara a reducir las tensiones regionales, según un comunicado del Pentágono.

