El Gobierno tacha las declaraciones de Pons (PP) sobre Venezuela de "oposición de tierra quemada" e "irresponsable"

La ministra de Inclusión Social, Elma Saiz, ha tachado las declaraciones del eurodiputado y vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, en las que acusaba al Gobierno de estar "implicado en un Golpe de Estado" en Venezuela y de haber sido "cómplice" del "chantaje" del chavismo al candidato opositor Edmundo González Urrutia para que se marchara de su país, de "oposición de tierra quemada" e "irresponsable". En declaraciones a los medios con motivo de su participación en la World Football Summit, Saiz ha lamentado que el PP practique una "oposición irresponsable que no está a la altura de España" y con un "sinfín de declaraciones" que sólo buscan, a juicio de la ministra, "intentar socavar y hacer daño al Gobierno de Pedro Sánchez". "España tiene un compromiso con la libertad, con el respeto a los derechos y con la estabilidad de Venezuela", ha subrayado Elma Saiz, que ha insistido en que el PP "vuelve a mostrar un total caos, diciendo una cosa y la contraria". "Da igual la cuestión de la que estemos hablando y da igual las políticas que se estén practicando aunque estén de acuerdo o incluso hayan dicho lo mismo" en otro momento, ha argumentado la ministra. González Pons, en una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press, en reacción a la confesión del candidato opositor este miércoles, en la que denunció haber sido coaccionado por las autoridades chavistas estando él en la Embajada española en Caracas, para firmar un documento en el que reconocía la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones a cambio de permitir su salida del país rumbo a España, ha señalado que le da "asco" y "vergüenza" por la "complicidad del Gobierno de España" y de la representación española en Venezuela en "la operación de convertir a Maduro dictador" por un tiempo "indeterminado". "Nuestro gobierno es cómplice de lo que ha sucedido en Venezuela", ha añadido, acusando al Ejecutivo de tratar de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se convierta en un "dictador por tiempo indeterminado". También ha recordado que González Urrutia estuvo acogido en un principio en la Embajada de Países Bajos en Caracas, no en la española. "Muy probablemente Países Bajos no les permitió chantajearlo en la residencia de su embajador. Luego fue trasladado a la residencia del embajador español para que el chantaje y la coacción fueran posibles", ha proseguido el eurodiputado.

