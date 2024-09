Previa del Atlético de Madrid - RB Leipzig

El Atlético de Madrid comenzará este jueves en el Estadio Cívitas Metropolitano (21.00 horas) su andadura en la nueva Liga de Campeones con la visita de un rival peligroso como el RB Leipzig alemán, frente al que espera transmitir las buenas sensaciones que está dejando en este inicio de temporada. El conjunto rojiblanco quiere volver a codearse con los mejores de Europa en una competición donde no está entre los cuatro mejores desde la temporada 2016-2017, cuando fue eliminado en las semifinales por el Real Madrid en lo que fue la última noche de Champions en el Vicente Calderón. El Metropolitano no ha podido emular de momento el influjo del antiguo estadio del equipo colchonero, que no ha podido pasar de la barrera de los cuartos de final desde entonces. La temporada pasada tenía una buena opción, pero tras eliminar al Inter de Milán italiano en octavos y evitar a los 'cocos' del sorteo, se topó con el Borussia Dortmund alemán. Y ahora empieza un nuevo camino ante un rival de la siempre competitiva Bundesliga y ante el que además tiene alguna cuenta pendiente que ajustar como es el RB Leipzig, equipo que le apeó, a partido único, en los cuartos de final de la temporada 2019-2020, la que modificó su formato también por la pandemia con una 'Final a 8' en Portugal. El Atlético partía entonces como favorito ante un conjunto entrenado por el joven Julian Nagelsmann, pero terminó cayendo por 2-1 con un gol en el minuto 88 de un encuentro del que no quedan demasiados supervivientes que se reencuentren este jueves en un Metropolitano donde los de Diego Pablo Simeone esperan hacerse fuertes y hacer pleno de puntos en su intento de estar entre los ocho primeros de la liguilla que pasan directamente a octavos. Los colchoneros acuden animados a este estreno continental después de un positivo arranque en LaLiga EA Sports, donde se mantiene invicto pese a haberse dejado ya dos empates y de cara a un tramo clave en este maratón de partidos tras el parón donde le quedan cinco choques más, cuatro de ellos a domicilio y el único en casa, el derbi ante el Real Madrid. El Atlético goleó sin demasiados problemas el pasado domingo al Valencia (3-0), en un partido donde pareció evidenciar que ha mejorado a nivel ofensivo en esta temporada, pero, sobre todo, a nivel defensivo, aspecto clave ante un RB Leipzig con peligro ofensivo. El equipo madrileño sólo ha encajado dos goles, ambos ante el Villarreal en La Cerámica en el debut liguero, y sabe que trasladar esa solidez es clave para sus aspiraciones en esta campaña. EL LEIPZIG, CON SU TRIDENTE ARRIBA Para este partido, Simeone sigue con la baja del centrocampista Pablo Barrios y parece que no retocará demasiado su último once, salvo en la parte ofensiva donde entraría el delantero argentino Julián Álvarez en detrimento del noruego Alexander Sorloth para acompañar a Antoine Griezmann. 'La Araña' está a la espera de coger su mejor ritmo tras un verano complejo hasta el momento, pero ante los 'che' se quitó el peso de encima de marcar con su nuevo equipo, que tiene muchas esperanzas depositadas en él. Enfrente, un RB Leipzig siempre competitivo y que intentará ser el primer equipo de la Bundesliga que gane a domicilio al conjunto rojiblanco desde que lo hiciese el Borussia Dortmund en la fase de grupos de la temporada 1996-1997. El conjunto germano, del que Simeone ha advertido su capacidad para jugar más agresivo o más a la contra, ya tiene experiencia tras varios años compitiendo en la Champions y ya el año pasado tuvo por momentos contra las cuerdas al Real Madrid en los octavos de final. De ese día, le falta sin embargo una de sus piezas más importantes de los últimos años como el español Dani Olmo, aunque mantiene un trío ofensivo de calidad encabezado por el talentoso neerlandés Xavi Simmons, acompañado por el francés Lois Openda y el esloveno Benjamin Sesko. El técnico Marco Rose recupera para su zaga a un puntal importante como el central húngaro Willi Orbán, que no jugó el pasado fin de semana por sanción en el empate sin goles ante el Union Berlin, primer partido sin victoria para un Leipzig que fue capaz de ganar en casa del campeón Bayer Leverkusen por 2-3. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Le Normand, Giménez, Azpilicueta; Llorente, De Paul, Koke, Gallagher, Lino; Griezmann, Álvarez RB LEIPZIG: Gulácsi; Klostermann, Orbán, Lukeba; Henrichs, Haidara, Kampl, Raum; Sesko, Openda y Simons. --ÁRBITRO: Ivan Kruzliak (SVK). --ESTADIO: Cívitas Metropolitano. --HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.

