La Asamblea General de la ONU analiza una resolución que pide el fin de la ocupación israelí en Palestina

La Asamblea General de la ONU está analizando una resolución que presentada por el Estado de Palestina que pide el fin de la ocupación israelí en un plazo de doce meses desde una eventual aprobación del documento y que cesara de inmediato toda nueva actividad de asentamientos, evacuando a los colonos del territorio palestino ocupado. Según los términos del texto, la Asamblea también exigiría que Israel devuelva las tierras confiscadas desde que comenzó su ocupación en 1967 y permita a los palestinos desplazados regresar a sus hogares. Además, pediría a Israel que cumpla "sin demora" sus obligaciones jurídicas en virtud del Derecho Internacional, incluidas las estipuladas por la Corte Internacional de Justicia. En este sentido, exhortaría a los Estados a "no reconocer como legal la presencia ilegal de Israel en territorio palestino ocupado e impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel". Este miércoles se someterá a votación en la Asamblea. De adoptarse, no será jurídicamente vinculante, pero el grado de apoyo que reciba reflejará la opinión de 193 Estados. Se trata de la primera resolución presentada por Palestina desde que obtuviera en mayo un puesto entre los miembros del organismo. El representante palestino ante Naciones Unidas, Riyad Mansur, ha pedido a los países que se posicionen "en el lado correcto de la historia" y "con el Derecho Internacional, la libertad y la paz". "La alternativa es lo que veis cada día en las pantallas de vuestras televisiones. Y los palestinos lo están soportando en sus carnes". "La impunidad israelí sin control ni disuasión sólo significará que más palestinos serán asesinados, mutilados y detenidos. Quienes afirman que la paz es posible sin una solución justa para la cuestión de Palestina no son realistas. La justicia demorada es justicia negada", ha declarado. Por su parte, el representante de Israel ante la ONU, Daniel Meron, ha rechazado el texto y ha asegurado que la primera resolución que presentaran ante la Asamblea debería haber sido "una condena unánime e inequívoca del terrorismo que ocurrió el 7 de octubre de 2023". "En cambio, nos reunimos aquí para ver el circo palestino de la ONU, un circo donde el mal es justo, la guerra es paz, el asesinato está justificado y el terror es aplaudido", ha dicho. La representante de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, ha instado a los delegados a votar en contra del texto al considerar que se trata de "un gesto simbólico" que no contribuirá en nada a aliviar el sufrimiento del pueblo palestino, mientras que ha abogado por resolver el conflicto palestino-israelí mediante negociaciones entre las dos partes basadas en principios como la paz.

