El Supremo de Brasil inicia una investigación contra el exministro de DDHH Silvio Almeida por acoso sexual

El juez André Mondonza del Tribunal Supremo Federal (TSF) de Brasil ha iniciado este martes una investigación contra el exministro de Derechos Humanos y Ciudadanía Silvio Almeida, destituido recientemente del cargo después de que el movimiento 'Me Too Brasil' informara de una serie de denuncias contra él por presunto acoso sexual contra varias mujeres. Con la apertura de la investigación, que se tramita bajo secreto de sumario, Almeida será investigado por la Policía Federal y responderá a las acusaciones del TSF después de haber sido destituido, según ha informado Agencia Brasil. Las acusaciones fueron hechas por el portal de noticias Metrópoles y confirmadas por la organización 'Me Too'. Sin revelar nombres, el organismo afirmó que atendió a mujeres que afirmaron haber sido acosadas sexualmente por el entonces ministro. Entre las mujeres afectadas estaría la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco. En un comunicado difundido tras conocerse las acusaciones, Almeida dijo que repudiaba "con absoluta vehemencia" las acusaciones, a las que calificó de "mentiras" y "conclusiones absurdas" con el objetivo de perjudicarle. El exministro sostuvo que "todas y cada una de las denuncias deben tener materialidad" y se mostró entristecido por toda la situación.

