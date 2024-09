EA no lanzará Los Sims 5, pero actualizará versión actual con el modo multijugador y los kits de creación

Electronic Arts (EA) ha compartido que no lanzará Los Sims 5 sino que, en su lugar,a actualizará la versión más reciente de la franquicia con una serie de novedades como el modo multijugador o los kits de creación, para que los usuarios puedan vender el contenido generado. Desde el lanzamiento de la primera entrega de Los Sims, hace 25 años, la compañía ha acumulado más de 500 millones de jugadores, que han "desafiado los límites de la realidad" guiando a los personajes, así como creando mundos y aventuras. Ahora, la desarrolladora de videojuegos ha anunciado cambios en la hoja de ruta de la franquicia, que ya no contará con una nueva entrega, aunque seguirá dando soporte a Los Sims 4 con múltiples novedades. En lo que va de año la comunidad ha pasado más de 2.400 millones de horas jugando a Los Sims 4, donde han experimentado con diferentes escenarios y desafíos vitales, como el de formar familias. Esta acción, por ejemplo, ha dado como resultado el nacimiento de más de 65 millones de formas variadas -tradicional, adopción, probeta o la opción 'Crear un Sim'- desde el lanzamiento de esta característica, en marzo del pasado año. En este marco, la franquicia ha señalado que pretende continuar fomentando Los Sims como "una plataforma de entretenimiento impulsada por la comunidad" de usuarios. Así, de cara a mantener esta experiencia, ha decidido ampliar la franquicia e "ir más allá de los lanzamientos lineales y secuenciales" de nuevas entregas. Como consecuencia, la compañía ha cesado el proyecto de Los Sims 5, que ya no llegará como una nueva entrega de la saga. En su lugar, según ha señalado en un comunicado en su blog, Los Sims 4 se modernizarán para ofrecer "más opciones que nunca", con nuevas experiencias que afectarán a diferentes categorías del género de simulación de vida, tanto a nivel mecánica de juego social y colaborativa. También lo ha confirmado la vicepresidenta y gerente general de la franquicia, Kate Gorman, en una entrevista con Variety, donde ha afirmado que no lanzarán Los Sims 5, porque no desean que sea considerado como un reemplazo de la entrega actual, que lleva siendo la plataforma utilizada por los usuarios desde hace alrededor de 10 años. "En lo que realmente estamos trabajando con nuestra comunidad es en esta una nueva era de Los Sims. No vamos a trabajar en reemplazos de proyectos anteriores, solo vamos a agregar más elementos a nuestro universo", ha sentenciado. De esta forma, Gorman ha explicado que pretenden evitar que los jugadores tengan que comenzar de nuevo con sus proyectos al lanzar una nueva entrega del videojuego. "Lo que esto significa es que continuaremos brindando la experiencia de simulación en HD y lo que la gente querría de Los Sims 5, pero no significa que vamos a comenzar de nuevo, restablecer todo tu progreso y sentir que realmente vas a perder todo ese juego increíble que pusiste en Los Sims 4", ha apostillado Gorman. Siguiendo esta línea, conviene recordar que, aunque Los Sims 5 estaba asociado al Proyecto Rene, un título que la compañía presentó en 2022, desde EA han indicado que continúan trabajando en esta iniciativa de manera independiente. Tal y como ha apuntado la desarrolladora, Proyecto Rene "continúa su desarrollo junto a otros proyectos nuevos y emocionantes de la franquicia de Los Sims, se centra en crear formas de entablar amistad, conectar y compartir". Así, ha compartido que, como novedad, este juego ofrecerá una experiencia multijugador con la que los usuarios podrán explorar unirse a otras amistades y usuarios en una ubicación compartida. En concreto, los usuarios podrán explorar esta experiencia en una prueba del Proyecto Rene que se lanzará en otoño de este año. CORRECCIONES Y NOVEDADES EN LOS SIMS 4 La franquicia ha señalado que, de cara a mejorar la experiencia de juego y optimizar Los Sims 4 para futuros lanzamientos, publicará actualizaciones con diferentes características y lotes de correcciones "aproximadamente cada dos meses hasta nuevo aviso". Asimismo, el equipo de desarrollo de Los Sims 4 está trabajando en actualizaciones para el juego básico. En este marco, la desarrolladora ha señalado que continúan explorando formas de juego para "sorprender" a los usuarios, y que, la próxima misión Premios de la Parca, estará disponible a partir del próximo 24 martes de septiembre. Otra de estas novedades anunciadas por EA son los kits de creación para Los Sims 4, con los que pretende seguir impulsando la creatividad de la comunidad con sus obras. Se trata de una opción que permitirá a los usuarios crear nuevas colecciones de recursos para el juego y ponerlas a disposición del resto de jugadores. Los kits de creación de Los Sims 4 estarán disponibles en noviembre de este año a través de los canales de Los Sims y se unirán a las colecciones de kits actuales de la compañía. De esta forma, la desarrolladora busca "ampliar el juego con estéticas y estilos a la moda". Además, EA también ha hecho referencia a su programa oficial de creadores de Los Sims, con el que los creadores de contenido que compartan creaciones de forma regular podrán obtener acceso a ventajas exclusivas, como el acceso anticipado a próximos packs, la comunicación directa con otras personas creadoras y con el equipo de desarrollo y otras oportunidades de colaboración. LOS SIMS LABS EA también ha señalado que todas las novedades en las que estén trabajando se podrán probar a través de la plataforma Los Sims Labs, antes de que se lancen oficialmente a todos los usuarios. Para participar, es necesario registrarse y cumplir una serie de requisitos. Entre las novedades que se podrán probar en Los Sims Labs, se incluyen las características individuales de Proyecto Rene, como el modo mulitjugador, una prueba narrativa para móviles y las mejoras de Los Sims 4 con herramientas de búsqueda y descubrimiento, y la herramientas de creación, entre otras.

