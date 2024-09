(Previa) Real Madrid y City encabezan la nueva Liga de Campeones con Barça y Atlético como aspirantes

Real Madrid y Manchester City encabezan la lista de favoritos de la nueva Liga de Campeones que arranca este martes, mientras que el esperanzador FC Barcelona y el Atlético de Madrid aparecen en un segundo escalón junto a equipos como Bayern Múnich, Arsenal, PSG o Inter de cara a arrebatar el trono al conjunto madridista en una competición que estrena formato y equipo nuevos como un Girona que quiere soñar en su debut europeo. Vuelve la Champions y hablar de la mejor competiciones de clubes del mundo es sinónimo a hacerlo del Real Madrid. Los de Carlo Ancelotti afrontan un año más la competición como máximos favoritos a revalidar el título conseguido en Wembley el pasado mes de junio. Más aún con la llegada de Kylian Mbappé, la guinda de un equipo que solo se ha debilitado con la salida de Toni Kroos, y en la que jugadores como Vinícius, Jude Bellingham, Fede Valverde, Antonio Rüdiger, Dani Carvajal y Thibaut Courtois forman su columna vertebral. La 'Orejona' es competición predilecta del equipo blanco, y ganarla es la gran obsesión de Mbappé. El ex del PSG, campeón del mundo con Francia, sólo ha alcanzado en su carrera una final de Liga de Campeones, la de la pandemia de 2020, y uno de los motivos para recalar en el Real Madrid es que el equipo blanco parece el lugar más adecuado si quiere levantar el trofeo. Para ello, primero deberán superar una fase de liga en la que Dortmund, su víctima la pasada campaña en la 'Decimoquinta', Liverpool y Milan serán los principales escollos. Al mismo nivel que el equipo madrileño se encuentra el Manchester City de Pep Guardiola. Los ingleses, que cayeron en cuartos la pasada temporada en una eliminatoria épica ante el campeón, vuelven a estar entre los grandes favoritos para volver a reinar. Su principal arma volverá a ser Erling Haaland, aunque su nivel de juego y contar con alguno de los mejores jugadores del mundo en su puesto como Rodri, Bernardo Silva o Ederson les hace casi infalibles. En un segundo escalón aparece el resto de 'grandes', entre ellos el FC Barcelona, cuyo ilusionante arranque de temporada y el paso adelante de jugadores jóvenes como Lamine Yamal, la recuperación de Pedri o el fichaje de Dani Olmo, y sobre todo la llegada de Hansi Flick al banquillo, le han dado otra dimensión. Eso sí, para conseguir superar los cuartos del curso pasado, el Barça deberá mejor en términos defensivo, su gran punto débil en años pasados de cara a una liguilla donde los blaugranas tuvieron un sorteo benévolo en términos generales, aunque tendrán que jugar ante su 'bestia negra' europea en los últimos años, el Bayern, ante el que ha perdido nueve de sus últimos 10 partidos. Las visitas al Dortmund y el Mónaco son las otras dos grandes piedras de toque para que logren estar entre los ocho mejores equipos de la primera fase. EL ATLÉTICO QUIERE VOLVER A BRILLAR Por su parte, el Atlético de Madrid parte desde una posición similar a la del Barça. La reconstrucción de la plantilla llevada a cabo este verano ha dado un salto de calidad al equipo de Diego Pablo Simeone, que una temporada más arranca la máxima competición continental con la ilusión de poder levantarla a final de temporada, aunque desde 2017 no alcanza las semifinales. Para lograrlo, el equipo deberá ir creciendo conforme vaya avanzando el curso y dar acople a jugadores de primer nivel como Julián Álvarez, Conor Gallagher o Robin Le Normand. El gran primer objetivo de los rojiblancos será el de acabar en ese Top-8 la primera fase del torneo, una posición que les permitiría acceder directamente a los octavos de final y así evitar jugar dos partidos más. Su calendario para lograrlo tendrá como principales obstáculos al PSG en el Parque de los Príncipes y al Bayer Leverkusen en el Metropolitano. Por último, el Girona encara su primera participación en la Champions League con la ilusión del debutante. Los de Michel vivirán el sueño de jugar la competición más especial del mundo a nivel de clubes, y el mero hecho de hacerlo ya es un éxito. Pese a ello, el fútbol es competición y exigencia, y en esas, los catalanes aspiran a intentar estar entre los primeros 24 clasificados de la liga, y así disfrutar de una eliminatoria europea en Montivili. No lo tendrá fácil ya que el sorteo le deparó una calendario mágico a la vez que complejo con aspirantes como los ingleses Liverpool y Arsenal, que pasarán por su estadio, y el Paris Saint-Germain francés al que rendirán visita. A LA ESPERA DE VER EL NUEVO FORMATO Más allá del foco de los españoles, Bayern Múnich, Inter de Milán, Arsenal, Liverpool y PSG aparecen como candidatos a estar en las rondas finales de la máxima competición continental, que se ha reformado para crecer en su atractivo y que estrena un formato que todavía no ha terminado de convencer. Todo ello en una Liga de Campeones que por primera vez en tres décadas cambia de formato y que su primera fase se extenderá desde este martes 17 de septiembre al miércoles 29 de enero, fecha esta última en la que se jugará inicialmente en jornada unificada. Además, en esta ocasión ya no habrá fase de grupos y cada uno de los 36 equipos, cuatro más, tendrá ocho rivales, con dos partidos más que antaño, a los que se enfrentará para lograr el mayor número de puntos posibles y acabar así entre los ocho primeros clasificados, accediendo directamente a los octavos de final. Los otro ocho octavofinalistas saldrán de los clasificados entre los puestos noveno y vigesimocuarto, que se enfrentarán en un 'playoff' a ida y vuelta, mientras que el resto quedará definitivamente eliminado de su andadura europea, sin acceso a otra competición. En cuanto a los rivales, el nuevo formato deja a un lado el tradicional ida y vuelta. Ahora, cada equipo disputará de sus ocho partidos cuatro como local y cuatro a domicilio, todos ellos ante rivales diferentes, por lo que su entidad pueden marcar la diferencia en una liga en la que todos compiten contra todos en cuanto a puntos.

Compartir nota: Guardar Nuevo