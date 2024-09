Pobreza, un embarazo no deseado... Un libro ahonda en la vida de Joni Mitchell

Madrid, 16 sep (EFE).- La vida de la cantante canadiense Joni Mitchell dista mucho de haber sido fácil. Su amiga, periodista y también cantautora Malka Marom la desgrana desde la infancia hasta la madurez en el libro 'Desde ambas caras', que se publica este lunes en español.

Malka Marom fue cantautora de fugaz éxito durante los años 60, en la época en la que conoció a Roberta Joan Anderson (Fort McCleod, Canadá, 1943), más conocida como Joni Mitchell. Con el tiempo, abandonó su carrera musical para ejercer como periodista mientras entabló amistad con la autora del célebre álbum 'Blue' (1971).

Fruto de sus conversaciones y entrevistas, que comenzaron en 1973 y terminaron en 2012, nació 'Desde ambas caras' ('In her own words'), publicado originalmente en 2014 y cuya traducción al español acaba de lanzar la editorial Libros del Kultrum.

El relato arranca en un frío pueblo canadiense con su estricta madre y su batalla contra la poliomelitis a los nueve años, que estuvo cerca de postrarla en una silla de ruedas, o el inicio de su carrera musical con un descenso a la pobreza absoluta y un embarazo no deseado que terminó con su hija dada en adopción.

Con las letras de sus canciones como vehículo narrativo, los traumas personales y las vivencias de la artista se entrelazan con anécdotas y vivencias de su época de éxito, como sus relaciones amorosas con Leonard Cohen, Graham Nash o James Taylor, que se suceden en medio de momentos de crisis y que desembocan en la madurez de la artista, con un nuevo divorcio y un aborto.

También explica la extraña dolencia que padece desde hace décadas, la enfermedad de Morgellons, que hace que el enfermo tenga la sensación de ser picado por parásitos como pulgas y otros insectos, y que hizo que no pudiera salir de casa ni llevar ropa durante largos períodos de tiempo.

Una colección de fotos de sus actuaciones, de su vida personal y de sus obras pictóricas (pues la propia Mitchell se considera a sí misma pintora más que artista musical) completan esta biografía en formato de entrevista a lo largo de casi 40 años. EFE

