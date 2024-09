Flick se reencuentra con el Bayern a los mandos de un nuevo Barça

El FC Barcelona empieza una nueva etapa tras la llegada al banquillo de Hansi Flick y un gran inicio en LaLiga EA Sports, si bien en la Liga de Campeones es donde deberán demostrar este cambio positivo y los 'culers' se toparán, para empezar, con una salida a Mónaco y, a finales de octubre, con un duelo clavo ante el exequipo del alemán, un Bayern de Múnich que todavía recuerda el 2-8 con el que, con Flick en el bando bávaro, vapulearon a un Barça que ahora buscará la revancha. Los blaugranas quieren brillar en este nuevo formato de la 'Champions' y dejar atrás los sufrimientos del pasado. Con cuatro duelos en casa, todavía en el Estadi Olímpic Lluís Companys, aunque se prevé que el nuevo Spotify Camp Nou pueda abrir sus puertas antes del cierre de esta nueva fase liga, y cuatro partidos a domicilio, el Barça se las verá con el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund, el Mónaco, el Benfica y el Atalanta como grandes rivales. El 19 de septiembre visitarán al AS Monaco en el Principado monegasco, en un partido complicado contra un equipo que siempre quiere mirar más alto en Francia y que ya le derrotó 0-3 en el último Joan Gamper. Eso sí, solo hay un precedente, en la temporada 1993/94, y el Barça ganó los dos duelos de la entonces fase de grupos y con un 0-1 en el Stade Louis II. Ahora, el mediocentro ruso Golovin lleva la batuta y el peligro está repartido, con el extremo Takumi Minamino como jugador a tener en cuenta. La 'trampa' puede estar en el debut en casa ante el Young Boys suizo, equipo al que se debe ganar sí o sí por potencial e historia. Si ese duelo sale como debería salir, el siguiente sería el 'derbi' de Hansi Flick ante el que fuera su Bayern de Múnich. Con los bávaros logró el 'sextete', algo que solo el Barça de Pep Guardiola ha logrado. Ahora busca éxitos con los 'culers' y, el primero, sería ganar a su Bayern, seis veces ganador del torneo, y con un proyecto que encabeza Vincent Kompany desde el banquillo y con Harry Kane y Jamal Musiala como estiletes. La siguiente salida será a Serbia para medirse al Estrella Roja en Belgrado, en otra jornada marcada por todos como de victoria obligada si, en este 'grupo' de ocho que le ha tocado, no quiere verse relegado a una lucha final. El Barça tendrá todo de cara salvo el ambiente que pueda haber en la capital, a buen seguro 'caliente' pese a jugar el 6 de noviembre. Veinte días más tarde, el Barça regresará a la Champions recibiendo al modesto y debutante Brest de la Ligue 1, y ahí deberá demostrar que quiere volver a ser un grande en Europa y no titubear ante un rival sin estrellas, sin historia en la competición, y que no ha empezado tan bien este curso como terminó el anterior, cuando logró la histórica primera participación en la Liga de Campeones. El último visitante en Barcelona será el Atalanta de Gian Piero Gasperini, con un Nicolò Zaniolo de vuelta a Italia cedido por el Galatasaray y con fichajes de la talla de Charles De Ketelaere, que llega del AC Milan, pero con bajas relevantes como el central Giorgio Scalvini y el delantero Gianluca Scamacca. Pero antes los 'culers' visitarán al Borussia Dortmund, actual subcampeón de Europa, y al Benfica en dos salidas muy complicadas. Sin duda, el nuevo Dortmund de Nuri Sahin se hace potente en el Signal Iduna Park y con el mediapunta Julian Brandt y los extremos Donyell Malen o Karim Adeyemi tienen mucho potencial ofensivo. Mientras, los lusos ganaron 3-0 al Barça en la fase de grupos de la campaña 21/22, con empate sin goles en la capital catalana. --CALENDARIO DEL FC BARCELONA EN LA CHAMPIONS. -19 de septiembre. Mónaco - FC Barcelona 21.00. -1 de octubre. FC Barcelona - Young Boys 21.00. -23 de octubre. FC Barcelona - Bayern Múnich 21.00. -6 de noviembre. Estrella Roja - FC Barcelona 21.00. -26 de noviembre. FC Barcelona - Brest 21.00. -11 de diciembre. B. Dortmund - FC Barcelona 21.00. -21 de enero Benfica - FC Barcelona 21.00. -29 de enero. FC Barcelona - Atalanta 21.00.

