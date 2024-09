Deutsche Bank buscaría frenar una potencial venta de Commerzbank a UniCredit

(Bloomberg) -- Deutsche Bank AG está explorando opciones para dificultar la compra de Commerzbank AG por parte de UniCredit SpA para así evitar la creación de un enorme competidor en su país natal, dijeron personas con conocimiento del asunto.

El director ejecutivo, Christian Sewing, y sus lugartenientes han estado analizando la situación en los últimos días. Las opciones que han surgido incluyen la compra de parte o la totalidad de la participación restante del gobierno alemán del 12% en Commerzbank, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada.

El gobierno alemán y la dirección de Deutsche Bank han discutido las ambiciones de UniCredit con Commerzbank, el segundo mayor banco cotizado en bolsa del país, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Representantes de la coalición gobernante y el banco mantuvieron conversaciones telefónicas durante el fin de semana, dijeron, añadiendo que no se discutieron pasos concretos.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Deutsche Bank no buscaría comprar la totalidad de Commerzbank, dijeron las personas. También es posible que Deutsche Bank acabe por no hacer nada en respuesta a la posible adquisición de Commerzbank por parte de UniCredit, señalaron.

Al ser contactado solicitando comentario, un portavoz de Deutsche Bank se refirió a un comentario que Sewing hizo en una conferencia hace dos semanas, en el que el ejecutivo dijo, cuando se le preguntó por los planes del gobierno alemán de vender sus acciones en Commerzbank, que está centrado en la rentabilidad del banco.

Un representante del gobierno alemán declinó hacer comentarios.

El director ejecutivo de UniCredit, Andrea Orcel, reveló que el banco ha comprado el 9% de Commerzbank y posteriormente dijo en una entrevista en Bloomberg TV que está abierto a una adquisición. Esta maniobra sorprendió al gobierno alemán, que estaba vendiendo parte de sus participaciones en el banco alemán pero no esperaba que un inversor estratégico se lanzara a por él, según ha informado Bloomberg.

Tanto las acciones de Deutsche Bank como las de Commerzbank cerraron con bajas el 0,2% el lunes. Commerzbank acumula un alza de más de un 20% desde que UniCredit lo compró la semana pasada.

La posible combinación de UniCredit y Commerzbank crearía un gigante bancario europeo que superaría a Deutsche Bank en términos de ingresos en Alemania y también en activos totales.

Deutsche Bank y Commerzbank discutieron una posible fusión en 2019, un plan que contaba con el apoyo del gobierno alemán, según informó Bloomberg en su momento. Las conversaciones finalmente fracasaron.

Commerzbank ha comenzado a trabajar en una estrategia de defensa desde que el banco italiano compró una participación, ha informado Bloomberg. El director ejecutivo de Commerzbank, Manfred Knof, intentó sin éxito el año pasado encontrar un inversor ancla en Medio Oriente o Asia para ayudar a proteger a Commerzbank de una oferta hostil, informó Bloomberg en su momento.

Traducido por Eduardo Thomson.

Nota Original: Deutsche Bank Mulls Ways to Hinder Orcel’s Commerzbank Move (2)

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

--Con la colaboración de Arne Delfs.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.