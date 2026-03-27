El presidente de Guatemala inaugura la construcción de la primera cárcel de máxima seguridad del país

El proyecto incluye la creación de hasta doce módulos que podrán albergar a más de dos mil internos, con el propósito de abordar problemas estructurales del sistema penitenciario, como la sobrepoblación y la falta de control en las prisiones. Según consignó el medio Europa Press, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, presidió el acto de inauguración de la construcción de la cárcel de máxima seguridad ‘El Triunfo’ en Morales, Izabal, destacando que la obra representa un paso decisivo para enfrentar la criminalidad y restablecer el control institucional en el país.

Durante el evento oficial, Arévalo remarcó que la iniciativa se desarrolla en cumplimiento estricto de las funciones constitucionales del gobierno, con pleno respeto a las garantías que corresponden a toda persona privada de libertad. Tal como reportó Europa Press, el mandatario manifestó que con este proyecto se impone el Estado de derecho sobre el crimen organizado y se afianza la determinación del pueblo de Guatemala frente a las amenazas del narcotráfico y la violencia. “El inicio de esta construcción es un triunfo, un triunfo de la justicia sobre el crimen, un triunfo del bien sobre el mal, un triunfo del Estado de derecho sobre el crimen organizado, un triunfo del pueblo de Guatemala sobre sus verdugos”, expresó Arévalo en su mensaje, citado por Europa Press.

El presidente resaltó que la cárcel de máxima seguridad busca ser una herramienta para resguardar la vida y seguridad de la población guatemalteca, al promover el aislamiento de individuos considerados altamente peligrosos que han optado por la violencia y descartan la convivencia pacífica. Arévalo declaró: “Esta construcción es necesaria para proteger a todas y todos los guatemaltecos, pero también es una oportunidad para recordarle a quien tenga que escucharlo: en Guatemala no mandan los criminales, en Guatemala no mandan los narcotraficantes, en Guatemala no manda el terror”, según recogió Europa Press.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Henry Saenz, la obra simboliza una “decisión firme para cerrar los espacios de impunidad y fortalecer la autoridad legítima y soberana del Estado”. Saenz explicó que este proyecto se integra a una estrategia nacional que apunta a recuperar y consolidar el control total sobre las prisiones a nivel nacional, reforzando acciones para prevenir que los centros carcelarios sean empleados por grupos criminales como centros de operaciones.

El establecimiento penitenciario estará ubicado en Morales, departamento de Izabal, como parte de una política orientada a fortalecer la seguridad y bloquear las actividades ilícitas originadas desde las cárceles. Europa Press detalló que el diseño del recinto prevé el confinamiento efectivo de reclusos de alta peligrosidad, especialmente de aquellos que han intentado transformar las penitenciarías en bases operativas del crimen organizado o instrumentos para seguir dirigiendo actividades delictivas desde el interior.

El Gobierno ha sostenido que la iniciativa contribuirá a superar los problemas acumulados del sistema penitenciario. Entre las problemáticas detectadas, se encuentra la saturación de reos y la presencia de mafias carcelarias que mantienen el control interno a través de violencia e intimidación. Las nuevas instalaciones se enmarcan en una estrategia más amplia dirigida a modificar de fondo la administración y vigilancia de los centros de detención.

Este enfoque de endurecimiento y aislamiento carcelario tiene antecedentes en la región. Según publicó Europa Press, el modelo implementado en El Salvador bajo el mandato de Nayib Bukele, que se caracteriza por el confinamiento masivo de personas vinculadas a estructuras criminales, ha comenzado a extenderse hacia otros países de Latinoamérica y Centroamérica. Ecuador adoptó una política similar con la cárcel de Santa Elena para reclusos considerados de alta peligrosidad. En Perú, el Gobierno del entonces presidente José Jerí habilitó un pabellón especial de máxima seguridad en el penal Ancón I, situado al norte de Lima, para contener la criminalidad vinculada al crimen organizado y pandillas. En Honduras, la presidenta Xiomara Castro también anunció la construcción del Centro de Reclusión de Emergencia (CRE), diseñado para acoger a hasta veinte mil internos.

El modelo en cuestión está inspirado en infraestructuras como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, proyectado para albergar cerca de cuarenta mil reclusos, conforme a Europa Press. Esta estrategia ha recibido críticas por parte de organizaciones no gubernamentales, que denuncian abusos cometidos dentro de las instalaciones, incluidas acusaciones de torturas y violencia sexual, así como la situación de confinamiento extremo para los privados de libertad. A pesar de estas polémicas, el auge de modelos carcelarios de máxima seguridad refleja la preocupación de diferentes Estados de la región ante el avance y consolidación de redes criminales dentro y fuera de las prisiones.

El Gobierno de Guatemala enmarca esta obra dentro de una reforma penitenciaria que busca garantizar el apego a los derechos humanos y el respeto a las garantías procesales, a la vez que señala la necesidad de acciones firmes para proteger a la ciudadanía y reivindicar la autoridad legítima del Estado frente al crimen organizado. Según reportó Europa Press, el anuncio de la construcción de la cárcel ‘El Triunfo’ se presenta como parte de una ofensiva integral que combina la mejora de la infraestructura, el endurecimiento de medidas contra personas señaladas de alta peligrosidad y la eliminación de espacios de impunidad en el sistema penitenciario del país.