Detenido un presunto implicado en el asesinato de la directora de la mayor cárcel de Ecuador

La Policía de Ecuador ha detenido este domingo a uno de los presuntos implicados en el asesinato de la directora de la Penitenciaría del Litoral (Guayaquil), María Daniela Icaza, quien el pasado jueves recibió varios disparos a tan solo tres kilómetros de la cárcel, que es la más grande del país con más de 6.000 presos en su interior. El sospechoso, identificado como Wilson O., sería coautor del delito por trasladar a uno de los tiradores que dispararon contra el vehículo de la funcionaria, según ha informado la cadena de televisión Ecuavisa. El sujeto portaba un arma de fuego y un teléfono móvil en el momento de su detención y han sido presentados como pruebas, por lo que ha sido puesto en prisión preventiva. Wilson O. ha sido identificado gracias a unas cámaras de vigilancia de la zona. Tras el inicio de las investigaciones, la Policía logró identificar una moto usada por los tiradores y determinó que se trataba de un vehículo robado. Cabe destacar que la directora no gozaba de escolta policial al no haber pedido un análisis de riesgo, algo que ha sido criticado por la familia de la víctima. Durante el ataque también resultó herida otra persona que le ayudaba a transportarse. A principios de mes, el director de la cárcel de la provincia de Sumbíos, Ález Guevara, también fue asesinado tras un tiroteo realizado contra un vehículo en el que viajaban otros dos funcionarios de la cárcel, que resultaron heridos. Unos días antes de este incidente murieron dos trabajadoras de una cárcel de Guayaquil en otro ataque. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció a finales de agosto la ampliación durante un mes del estado de excepción en seis provincias y un municipio del país en el marco del "conflicto interno" contra las organizaciones criminales de estas zonas, en particular las dedicadas al narcotráfico, el principal problema de seguridad de los últimos meses en el país y que ahora están consideradas como "organizaciones terroristas". Ecuador ocupó en 2023 la cabeza de la lista de países latinoamericanos en número de homicidios per capita (47,2 por cada 100.000 habitantes) debido principalmente a la violencia del narcotráfico. El país, según los expertos, ha dejado de ser una escala de los alijos para convertirse en un centro de almacenamiento, procesado y distribución de drogas.

