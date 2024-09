Carvajal sueña con superar a Gento con "un reto inigualable", siete Copas del Europa

Madrid, 16 sep (EFE).- Dani Carvajal confía a sus 32 años en tener varios intentos de superar las seis Copas de Europa de Paco Gento que ya ha igualado, y aseguró en vísperas del regreso a la Liga de Campeones con el duelo ante el Stuttgart que es "un reto inigualable" que sueña cumplir "este año".

"Está claro que sería un reto inigualable. Me quedan algunos años para intentar conseguir esa meta pero por qué no soñar que sea este año", aseguró en rueda de prensa.

Dio pie Carvajal a hablar de su situación contractual con el Real Madrid, admitiendo las condiciones del club de renovar año a año y con el sueño de extender lo máximo posible su carrera en el club de su vida.

"Mi idea está clara, es seguir aquí el máximo tiempo posible pero siendo realista y sabiendo lo que puedo aportar al club. El momento en el que no me vea con el nivel suficiente para seguir en la plantilla, daré un paso al lado. Es el único criterio en el que me baso siempre que el club quiera contar con mis servicios", dijo.

Aunque trasladó la responsabilidad de elegir cada curso al Real Madrid: "Aquí el que manda es el club, el presidente es el que tiene que planificar las plantillas. Las condiciones del club con jugadores de una determinada edad es renovar año a año y yo no tengo ningún problema con eso mientras mi nivel siga estando para cosechar títulos".

Nominado al Balón de Oro, Carvajal se ve en el mejor momento de su carrera y ya con estar entre los finalistas lo califica como "éxito rotundo".

"Una vez finalizada la pasada temporada sí podría decir que a nivel da datos y títulos ha sido una de las mejores de mi carrera, prácticamente insuperable. Estoy muy contento por ello, de ahí la nominación al Balón de Oro. Soñaría con ganar el galardón pero ya con estar ahí para mí es un éxito rotundo", admitió.

Haciendo balance de un inicio de temporada con dos empates a domicilio en cinco jornadas de LaLiga y alejados de un juego vistoso, Carvajal dejó una visión optimista.

"Es una buena noticia que el equipo no esté todavía tocando su techo y que tengamos margen de mejora en el físico y el juego también. Las lesiones nos están mermando bastante para poder descansar. La exigencia es máxima", confesó.

Y enfocó el estreno en la Liga de Campeones resaltando la importancia de empezar un nuevo formato de la competición con triunfo: "Tenemos una nueva oportunidad ante nuestra gente en la competición que tanto nos gusta. Ojalá hagamos buen partido y la afición se vaya contenta a casa"

"Los primeros partidos en todas las competiciones siempre son importantes. Con nuevo formato y más jugando en casa, esperamos con gran ilusión esta competición. Sabemos lo que significa para el club, saldremos desde el minuto uno a por todas e intentar dar menos opciones al rival posibles", añadió.

Las molestias físicas de Éder Militao provocarán hasta última hora dudas sobre su presencia en el centro de la zaga madridista. Con Aurelien Tchouaméni recién recuperado, Carvajal aparece como una de las opciones de Ancelotti. "Ya jugué de central dos partidos ante el Atlético de Madrid y el Girona, no tengo problemas de jugar donde el míster requiera de mis servicios".

Del Stuttgart resaltó que "es un equipo joven y valiente que le gusta tener el balón"; y apuntó como claves la "paciencia" y "someterles" con balón, en un encuentro que será especial para Kylian Mbappé al ser su estreno en Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu.

"Kylian es un jugador con experiencia en Europa, no creo que le pese el primer partido de Champions pero sí que mañana verá lo que es jugar en el Bernabéu con el Real Madrid en esta competición. Notará un ambiente y una motivación muy especial que recordará para siempre", sentenció.