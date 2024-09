Almeida se pregunta por qué no se abordó con "la misma prudencia" lo ocurrido en Argentina que en Venezuela

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha preguntado por qué no se abordó con "la misma prudencia" lo ocurrido en Argentina, tras el conflicto diplomático por los ataques de Javier Milei a la mujer de Pedro Sánchez, que en Venezuela. En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, Almeida ha cuestionado que el Gobierno no actúe de la misma manera cuando se ataca a la ministra de Defensa, Margarita Robles, o al Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, que cuando se hace contra la mujer del presidente. "Se han dicho cosas bastante peores de las que se dijo en su momento", ha valorado el regidor, quien ha cuestionado que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tendría que haber dado "las mismas ruedas de prensa" con una "actividad frenética" como lo hizo con Argentina. Almeida ha subrayado que le preocupa lo que está ocurriendo en Venezuela desde hace décadas y ha valorado que esto es "coherente con la postura que siempre ha mantenido el PP". "El PP no se equivoca en la defensa de la democracia, se equivoca quien defiende las posturas que no son comprometidas con el pueblo venezolano", ha trasladado.

