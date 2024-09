Iñigo Pérez: "James no tiene ningún problema"

Madrid, 15 sep (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, evitó este domingo entrar a valorar la participación del colombiano James Rodríguez frente a Osasuna, en lo que supondría su debut con el equipo madrileño, aunque admitió que haber jugado en los últimos días con su selección le hace estar en una situación diferente a la de hace dos semanas.

James Rodríguez podría debutar este lunes frente a Osasuna con el Rayo, al que llegó el 26 de agosto. El colombiano no entró en la convocatoria contra el Espanyol de hace dos semanas debido a que su técnico alegó inactividad por el parón veraniego del jugador, sin competir desde la Copa América.

La convocatoria de la selección colombiana y los dos partidos recientes de los últimos días frente a Perú y Argentina, en los que disputó 135 minutos y marcó un gol, le abren la puerta al debut con el Rayo.

"Los jugadores no saben la convocatoria antes del último entrenamiento pero James no tiene ningún problema. Ha participado en dos partidos con su selección y ahora no es lo mismo que antes del parón", dijo su técnico, Iñigo Pérez, en conferencia de prensa. EFE

drl/ism