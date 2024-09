Detenidos cerca de 350 activistas climáticos durante una protesta junto al Parlamento de La Haya

Alrededor de 350 personas han sido detenidas temporalmente este sábado por la Policía de Países Bajos mientras disolvía una protesta organizada por activistas climáticos, según han informado las autoridades policiales de La Haya a última hora del día. Los manifestantes han impedido el tráfico durante varias horas en una autopista próxima al Parlamento de la ciudad, en cuyas inmediaciones se han congregado para protestar contra las subvenciones a los combustibles fósiles. Si bien esta misma vía había sido ya bloqueada con anterioridad, en un principio y durante horas, las fuerzas de seguridad no han intervenido dado que se habían declarado en huelga ese mismo día. Los agentes no abandonaron la huelga hasta primera hora de la tarde. El movimiento XR (Extinction Rebellion), a cargo de la protesta, lleva meses manifestándose en esta autopista, donde este sábado han sido detenidos decenas de manifestantes. Todos los arrestados, no obstante, han sido puestos en libertad poco después, según ha informado la Policía. Esta protesta ha tenido lugar después de que el Ayuntamiento de La Haya aprobara este viernes una norma que convertirá a la ciudad en la primera en prohibir la publicidad de combustibles fósiles, según ha informado el Partido por los Animales (PvdD, por sus siglas en neerlandés). La norma que se aprobó, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025, afectará a la publicidad de productos y servicios relacionados con los combustibles fósiles como las vacaciones en avión, los cruceros, los vehículos de gasolina y los proveedores de gas.

Compartir nota: Guardar Nuevo