Borrell califica de "régimen dictatorial" al Gobierno de Venezuela

El Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha calificado de "régimen dictatorial" al Gobierno de Venezuela y ha recordado los "más de 2.000 detenidos", los "siete millones" de emigrantes y los dirigentes opositores exiliados. "Naturalmente, esto es un régimen dictatorial, autoritario, dictatorial, pero con decirlo no arreglamos nada. Lo que se trata es de intentarlo resolver", ha afirmado Borrell en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press. "En Venezuela hay más de 2.000 personas detenidas arbitrariamente después de las elecciones. El líder de la oposición ha tenido que huir. Los partidos políticos se han sometido a mil limitaciones en su actuación. Hay 7 millones de venezolanos que han huido de su país. Bueno, usted a todo eso, ¿cómo le llama?", ha argumentado Borrell, que ha recordado así la salida del país hacia España del candidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González. Borrell ha indicado que "resolver las cosas reclama una cierta contención verbal, pero no nos engañemos con la naturaleza de las cosas", ha insistido. "Venezuela ha convocado unas elecciones, pero no era una democracia antes y lo es mucho menos después", ha remachado.

