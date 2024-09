El PP reclama a todo el Gobierno que diga "alto y claro", como la ministra Robles, que Venezuela "tiene una dictadura"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha demandado este sábado que todo el Gobierno muestre "alto y claro" que Venezuela "tiene una dictadura", como sostiene la ministra de Defensa, Margarita Robles, Así lo ha pedido Gamarra en declaraciones a los medios antes de participar en el homenaje a la exconcejal del Ayuntamiento de Logroño María Teresa Hernández, fallecida este año. "Hay algo muy claro: defender la democracia para el pueblo venezolano, defender el resultado electoral y, por tanto, la voluntad y la verdad de lo que ocurrió en las últimas elecciones en Venezuela, exigir el reconocimiento de Edmundo González es hacer lo que se debe en democracia", ha expresado Gamarra. Para la 'número dos' del PP, nadie tiene que arrepentirse de pedir democracia y de defenderla "en su país y en el resto de los países del mundo", al ser preguntada por que el Gobierno advierta de que la actitud del PP pueda perjudicar las relaciones comerciales entre España y Venezuela. Ha afirmado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "se equivoca cuando no alza la voz". "Les invitamos a que, como hizo el otro día la ministra de Defensa, lo digan alto y claro: Venezuela hoy tiene una dictadura, Maduro es un dictador", ha subrayado. En este sentido, Gamarra ha rechazado que calificar al Gobierno venezolano de implantar una dictadura tenga consecuencias negativas, porque "decirlo alto y claro, denunciarlo y luchar contra ello solo tiene resultados positivos y será resultados positivos para todos". "A nuestras empresas y a nuestros intereses económicos, sociales, solo les irá bien en Venezuela si hay una democracia. Y además no hay que verlo desde un punto de vista egoísta, de cómo nos va a ir a nosotros. Hay que verlo desde un punto de vista demócrata, y es que con la democracia de otros países no se puede ni hacer negocio ni se puede negociar para que a ti te vaya mejor como país o por tus intereses", ha añadido. Por ello, la dirigente 'popular' ha lanzado un nuevo llamamiento al Gobierno de Sánchez para se sume a lo que el Congreso instó esta semana, al reconocimiento del opositor venezolano Edmundo González como presidente electo. Reconocer a González es, ha remarcado, "defender la democracia, el resultado electoral de las últimas elecciones, porque así lo decidieron todos los venezolanos", al tiempo que ha exigido que se hagan públicas las actas de esos comicios del pasado 28 de julio.

Compartir nota: Guardar Nuevo