Ana Guerra nos habla de su boda y de la posible asistencia de la Reina Letizia

El próximo 31 de octubre, Ana Guerra y Víctor Elías vivirán el día más importante de sus vidas: su gran boda. Rodeados de todos sus seres queridos, los artistas sueñan ya con ese momento... aunque lo cierto es que su enlace ha acaparado multitud de titulares debido a la Reina Letizia, que está invitada. Este viernes, 13 de septiembre hemos podido hablar con Ana Guerra en la MBFW de Madrid y nos ha confesado que no cree que la monarca acuda a su enlace porque "he leído alguna noticia que también es el cumpleaños de Leonor, el mismo día justo y supongo que irán a verla a ella, claro". Además, nos ha confirmado que les ha invitado, pero "como la hay para toda mi familia, la hay para toda la familia de Víctor, pero es verdad que creo que sacaron ya la agenda, ¿no?". La cantante ha desvelado que para su gran día no tienen compuesta ninguna canción especial pero no descarta que ella o sus invitados rompan a cantar en algún momento: "No, no, de momento no. Creo que les van a sorprender cosas, pero ninguna creación musical como tal". Eso sí, "será de forma improvisada por completo, no es algo que hayamos preparado" porque su mayor deseo es que "todo el mundo fluya en un día tan bonito, igual que nosotros". En cuanto a cómo se encuentran semanas antes del 'Sí, quiero', Ana nos ha confirmado que "estamos bien, tenemos ganas más que nervios, tenemos ganas de compartir un momento así con toda la gente que nos quiere". Y es que, más que por la "la palabra matrimonio", la boda les hace ilusión por "juntar a las personas que han pasado a lo largo de nuestra vida, ver nuestra vida en personas, y decirles que nosotros hemos sido unos afortunados y hemos encontrado el amor".

Compartir nota: Guardar Nuevo