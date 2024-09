Un tribunal anula el permiso de planificación de una mina de carbón en el Reino Unido

Londres, 13 sep (EFE).- El Tribunal Superior de Londres anuló este viernes el permiso de planificación de una mina de carbón en el norte de Inglaterra, que hubiera sido la primera del Reino Unido en 30 años.

Según dictaminó un juez de esa corte, haber dado luz verde al desarrollo de la mina Whitehaven, en Cumbria, por parte del anterior Gobierno conservador británico, es "legalmente defectuoso".

Los grupos ecologistas Friends of the Earth (FoE) y South Lakes Action on Climate Change (SLACC) habían emprendido medidas legales por la decisión adoptada en 2022 por el Ministerio de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, a cargo entonces de Michael Gove, de conceder el permiso de planificación de la mina.

En julio, los abogados de Friends of the Earth argumentaron que el permiso "olía a hipocresía", dada la "defensa internacional" del país para la eliminación gradual del carbón en los sistemas energéticos.

Los abogados de West Cumbria Mining (WCM), que querían explotar la mina, resaltaron por su parte que el desarrollo tendría un "efecto ampliamente neutral en la liberación global de gases de efecto invernadero".

El juez David Holgate consideró hoy que "suponer que la mina propuesta no produciría un aumento neto de las emisiones de gases de efecto invernadero, o sería una mina neta cero, es jurídicamente erróneo".

"El hecho de que el fallo de hoy haya ido en contra de la compañía minera podría tener ramificaciones a nivel internacional, ya que hay casos en el extranjero en los que se están impugnando proyectos de combustibles fósiles sobre una base muy similar", dijo el abogado de Friends of the Earth, Niall Toru.

"Esta mina nunca debió recibir permiso. Los argumentos en su contra son abrumadores: tendría enormes impactos climáticos, su carbón no es necesario y daña la reputación internacional del Reino Unido en materia de clima", agregó Toru. EFE

