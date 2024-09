Elena Manrique reconoce que sin la covid no habría filmado su ópera prima, 'Fin de fiesta'

Julio César Rivas

Toronto (Canadá), 13 sep (EFE).- Sin la pandemia, Elena Manrique quizás hubiese seguido con su papel de productora ejecutiva de películas como 'El laberinto del fauno' (2006) o 'El orfanato' (2007). Pero la covid-19 llegó y Manrique se puso a trabajar en 'Fin de fiesta', su primer largometraje, que se acaba de estrenar en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

El filme, basado en un guión escrito también por Manrique, forma parte del programa Discovery de TIFF, uno de los certámenes de cine más importantes del mundo y que concluye este domingo, 15 de septiembre, tras proyectar durante 11 días casi 300 películas.

Discovery tiene como objetivo descubrir "joyas cinematográficas ocultas de todo el mundo" de directores emergentes y en el pasado ha presentado cintas de Alfonso Cuarón, Christopher Nolan, Yorgos Lanthimos o Emma Seligman.

"Estoy felicísima, contentísima", explicó Manrique a EFE en Toronto poco después del estreno mundial de su ópera prima.

"Llegó la pandemia y dije: 'Pues igual debería ya escribir mi largo'. Y así fue. No estuve toda mi vida queriendo hacer una película. No. Llegó la pandemia y dije: 'Ahora o nunca'. Y así fue", declaró.

La directora, que anteriormente había realizado cortos, admitió que no tuvo muchos nervios antes de la proyección en Toronto, que peor la pasó cuando hizo una presentación privada antes de llegar al festival canadiense.

"Fíjate, tenía muchísimos nervios la primera vez que hice un pase en Madrid para el equipo y para amigos, productores, directores, o sea, gente cercana. Ahí estaba cagada viva. Pero yo aquí dije: 'Oye, pues mira, si la ha seleccionado Toronto, pues algo digno habré hecho'", señaló con aplomo.

Interpretada por Sonia Barba, Edith Martínez-Val y Beatriz Arjona, 'Fin de fiesta' se centra con un fino humor y drama en la relación de Bilal, un emigrante africano que se esconde en el cobertizo de una casa señorial andaluza hasta que es descubierto por Carmina, la señora de la casa, y posteriormente Lupe, su joven asistenta.

"Yo quería hablar de las dinámicas de poder y de esta gente caprichosa que se salen siempre con la suya, que son irresponsables pero que no son mala gente. Y cómo manipulan y ejercen su poder hacia el otro. Empecé con la señora y la criada, pero era muy soso", explicó.

Hasta que se le ocurrió la idea de incorporar a la mezcla un inmigrante.

"He veraneado muchos años en El Palmar. Allí, hace 15 años, un emigrante africano que vino en una patera se coló en la casa del vecino. Y los vecinos, que eran gente muy guay, le dieron de comer, le cuidaron y le compraron un billete de tren porque el chico iba camino a Francia", recordó.

'Fin de fiesta' supone el primer papel protagonista para Barba, una revelación con quien Manrique había trabajado con anterioridad.

"Ella hizo un corto mío y luego un espectáculo que a mí me chifla, que se llama 'Prostíbulo poético' y que recomiendo a todos. Y aunque no la había visto en 10 años, se me aparecía en la cabeza haciendo el papel de Carmina", dijo.

La directora ríe cuando recuerda cómo tuvo que explicar al público de Toronto que personajes como Carmina existen de verdad en España. "Yo tengo amigas que son Carmina", exclamó.

Manrique también había trabajado en el pasado con Martínez-Val ya que había sido una de las protagonistas de la película de Benito Zambrano 'El salto' (2023), filme del que fue productora ejecutiva. Pero le pidió hacer el 'casting' con otras actrices transformada en el papel que luego tendría en 'Fin de fiesta'.

"Es una persona muy generosa", explicó sobre la intérprete nacida en 2001. "Yo sé que para ella ha habido momentos duros porque, además, es muy jovencita y tratas temas en los que le estás diciendo cosas muy duras. Ha sido una campeona", añadió. EFE

jcr/mgr/nvm