Tinsa se convierte en Tinsa by Accumin para impulsar una mejor toma de decisiones inmobiliarias

Asertia, propiedad de la firma internacional de capital riesgo Cinven y que reúne a Tinsa y Deyde DataCentric (España y Latinoamérica, respectivamente); Persch Consult y on-geo (Alemania); y Troostwijk (Países Bajos), entre otros, ha anunciado un movimiento estratégico para reorganizar y definir con mayor claridad su amplia gama de productos y servicios a nivel mundial a través de Accumin, su nueva marca global. Por ello, las empresas españolas del grupo como Tinsa, Deyde DataCentric, urbanData Analytics y Balkide han añadido desde este jueves 'by Accumin' a su nombre comercial. Asertia, con más de 40 años de experiencia y más conocida en el sector como grupo Tinsa, presenta así su nueva identidad corporativa global, Accumin, con el propósito de "empoderar a personas y empresas para que crezcan mediante la toma de decisiones inmobiliarias correctas y vean el valor con claridad". En esta estrategia global, Accumin, que también presenta el eslogan 'See Value Clearly', agrupa su oferta de productos y servicios en torno a tres verticales de negocio para mostrar con mayor claridad las capacidades del grupo: Value & Advisory; Intelligence & Software, y Risk Management. Junto a estas tres áreas, Accumin ha creado una nueva división transversal llamada 'Home', que se centrará en aportar claridad y eficiencia en sus decisiones inmobiliarias a compradores, vendedores y propietarios de inmuebles. Para impulsar esta visión estratégica global, Accumin ha reforzado su cuadro directivo con nuevos fichajes de expertos, como el de Maarten de Hass, que se incorporó recientemente a Accumin como jefe de Value & Advisory, y el de Manuel Hurtado como jefe de Intelligence. Además, Johan Drost ha sido nombrado jefe de Risk Management y José Rivera dirigirá la división transversal de nueva creación Home, centrada en el consumidor, desde la posición de jefe de Accumin Home. Con todo, La mayoría de las empresas del grupo pasarán primero por un periodo de transición en el que añadirán el apellido by Accumin a sus nombres comerciales antes de transformarse completamente en Accumin en el futuro. Las compañías del grupo en España pasan desde este jueves a denominarse Tinsa by Accumin, Deyde DataCentric by Accumin, urbanData Analytics by Accumin y Balkide by Accumin. Finalmente, la empresa de valoración de bienes muebles e intangibles Taxo quedará integrada en Tinsa by Accumin a partir del 1 de octubre. El presidente de Tinsa by Accumin, José Antonio Hernández Calvín, ha indicado que en los últimos 40 años, el grupo ha crecido mediante la adquisición de empresas locales líderes en valoración, datos y software, y gestión de riesgos, y que ahora están "entusiasmados" de comenzar esta nueva etapa.

