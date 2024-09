Nuevo pez fósil amplia la evidencia de la marcha evolutiva de la Tierra

El cambio climático y los asteroides están relacionados con el origen y la extinción de los animales, y la tectónica de placas también parece desempeñar un papel evolutivo clave. El descubrimiento de un pez celacanto devónico primitivo excepcionalmente bien conservado en la remota Australia Occidental se ha relacionado con un período de mayor actividad tectónica, o movimiento en la corteza terrestre, según el nuevo estudio publicado en Nature Communications. Dirigido por la Universidad de Flinders y expertos de Canadá, Australia y Europa, el nuevo fósil de la Formación Gogo en Australia Occidental, llamado Ngamugawi wirngarri, también ayuda a completar un importante período de transición en la historia del celacanto, entre las formas más primitivas y otras formas más "anatómicamente modernas". "Nuestros análisis descubrieron que la actividad de las placas tectónicas tuvo una profunda influencia en las tasas de evolución de los celacantos. Es decir, que era más probable que nuevas especies de celacanto evolucionaran durante períodos de mayor actividad tectónica a medida que se dividían y creaban nuevos hábitats", afirma la Dra. Alice Clement, bióloga evolutiva y paleontóloga de la Universidad de Flinders. El estudio confirma que la Formación Gogo del Devónico Tardío es uno de los conjuntos de peces e invertebrados fósiles más ricos y mejor conservados de la Tierra. John Long, profesor de paleontología estratégica de la Universidad de Flinders, afirma que el fósil, que data del período Devónico (hace entre 359 y 419 millones de años), "nos proporciona una gran perspectiva sobre la anatomía temprana de este linaje que finalmente condujo a los humanos". "Durante más de 35 años, hemos encontrado varios fósiles de peces en 3D perfectamente conservados en los yacimientos de Gogo que han producido muchos descubrimientos importantes, incluidos tejidos blandos mineralizados y los orígenes de la reproducción sexual compleja en vertebrados", afirma el profesor Long. "Nuestro estudio de esta nueva especie nos llevó a analizar la historia evolutiva de todos los celacantos conocidos". Muchas partes de la anatomía humana se originaron en el Paleozoico temprano (hace entre 540 y 350 millones de años). Fue entonces cuando aparecieron en los primeros peces mandíbulas, dientes, apéndices pareados, cajas craneales osificadas, órganos genitales intromitentes, corazones con cámaras y pulmones pareados. "Aunque ahora está cubierta de afloramientos rocosos secos, la Formación Gogo en Gooniyandi Country, en la región de Kimberley, en el norte de Australia Occidental, era parte de un antiguo arrecife tropical repleto de más de 50 especies de peces hace unos 380 millones de años. "Calculamos las tasas de evolución a lo largo de su historia de 410 millones de años. "Esto reveló que la evolución del celacanto se ha ralentizado drásticamente desde la época de los dinosaurios, pero con algunas excepciones intrigantes", explica el profesor Long. Hoy en día, el celacanto es un fascinante pez de aguas profundas que vive en las costas del este de África e Indonesia y puede alcanzar hasta 2 m de longitud. Son peces de "aletas lobuladas", lo que significa que tienen huesos robustos en sus aletas no muy diferentes a los huesos de nuestros propios brazos, y por lo tanto se considera que están más estrechamente relacionados con los peces pulmonados y los tetrápodos (los animales con columna vertebral con brazos y piernas como las ranas, los emúes y los ratones) que la mayoría de los demás peces. En los últimos 410 millones de años, se han descubierto más de 175 especies de celacantos en todo el mundo. Durante la Era Mesozoica, la era de los dinosaurios, los celacantos se diversificaron significativamente, y algunas especies desarrollaron formas corporales inusuales. Sin embargo, al final del Período Cretácico, hace unos 66 millones de años, desaparecieron misteriosamente del registro fósil. La extinción del final del Cretácico, provocada por el impacto de un asteroide masivo, acabó con aproximadamente el 75% de toda la vida en la Tierra, incluidos todos los dinosaurios no aviares (similares a las aves). Por lo tanto, se supuso que los peces celacantos habían sido arrastrados como víctimas del mismo evento de extinción masiva. Pero en 1938, los pescadores de Sudáfrica sacaron un gran pez de aspecto misterioso de las profundidades del océano, y el pez "lázaro" pasó a ganar estatus de culto en el mundo de la evolución biológica. Otro coautor principal, el paleontólogo de vertebrados Profesor Richard Cloutier, de la Universidad de Quebec en Rimouski (UQAR), dice que el nuevo estudio desafía la idea de que los celacantos supervivientes son los "fósiles vivientes" más antiguos. "Aparecieron por primera vez en el registro geológico hace más de 410 millones de años, con fósiles fragmentarios conocidos en lugares como China y Australia. Sin embargo, la mayoría de las formas tempranas siguen siendo poco conocidas, lo que convierte a Ngamugawi wirngarri en el celacanto devónico más conocido. "A medida que llenamos los vacíos lentamente, podemos comenzar a comprender cómo las especies de celacantos vivos de Latimeria, que comúnmente se consideran 'fósiles vivientes', en realidad continúan evolucionando y podrían no merecer un título tan enigmático", dice el profesor Cloutier, un ex investigador invitado honorario en la Universidad de Flinders.

