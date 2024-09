El Gobierno de Perú aprueba un decreto económico urgente para que Petroperú supere la crisis financiera

El Gobierno de Perú ha aprobado un decreto de urgencia que incluye medidas "de carácter extraordinario y excepcional" en materia económica y financiera, con el propósito de que Petroperú pueda superar la coyuntura financiera por la que ahora atraviesa. El objetivo de este decreto, según ha explicado el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, es garantizar la comercialización de hidrocarburos a nivel nacional y la sostenibilidad de la empresa, "pensando en el rol que tienen en materia de asistencia social a las comunidades más alejadas del país, donde no llega la oferta privada". Estas medidas requieren, con todo, una serie de compromisos por parte de la petrolera, perteneciente al 100% al Estado peruano, con el fin de obtener "radicalmente" un gasto eficiente, según ha apuntado el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. Así, para el cierre de este año se espera un ahorro del 10% y, en 2025, se pondría como meta el 30%, siendo este un porcentaje "viable" para el Gobierno. "El objetivo de la empresa es lograr hacer un ahorro de gastos del 10% en este año. Ya ha empezado el unir gerencias y la invitación a muchos trabajadores para que dejen la empresa. También ser un poco más radical en el año 2025 con el 30% cosa que es posible", ha sostenido el ministro. El Gobierno estima que en el lapso de un año la empresa podría no necesitar ayudar, aunque hará falta todavía "mucho compromiso" por parte de los trabajadores. "Estimamos que en el lapso de un año esta empresa ya no debe necesitar apoyo. Una vez que se dé esta viabilidad financiera, este año 2024 ya debe tener un flujo de caja positivo", ha comentado Mucho.

