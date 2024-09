Roberto Bautista y Carlos Alcaraz amarran el debut de España ante Chequia

Los tenistas españoles Roberto Bautista y Carlos Alcaraz han ganado este miércoles respectivamente a los checos Jiri Lehecka, por 7-6(1) y 6-4, y Tomas Machac, por (3)6-7, 6-1 y retirada, para poner el 2-0 en el debut de España en el camino hacia las Finales de la Copa Davis, cuyo Grupo B se disputa en el Pabellón Fuente de San Luis (Valencia). Fue inmejorable el inicio de España en esta fase que precede a las Finales, ya que Bautista mostró superioridad y colocó al anfitrión por delante en el primer duelo frente a República Checa. Fue un encuentro donde el castellonense estuvo muy sólido desde el fondo de la pista, con solo diez errores no forzados, y especialmente punzante desde el resto, rompiendo cuatro veces el servicio de Lehecka. Aunque Bautista no empezó de la mejor forma, pues cedió su saque en el primer juego, tiró de fortaleza para recuperar ese 'break' en el tercero y mantener su saque hasta la muerte súbita. Ahí el jugador de Castellón estuvo intratable (7-1) y se apuntó el primer set, creando una inercia positiva que prolongó en la siguiente manga con un quiebre en el segundo turno del checo con su servicio (2-1). Dicha ventaja aumentó con otro 'break' en el séptimo juego y que colocó a Bautista con 5-2, yendo sin dilación con su saque hacia el definitivo 6-2. Tras esta victoria del castellonense, abrochada tras una hora y 49 minutos de partido, llegó el turno de Alcaraz en la Fonteta. No obstante, el protagonismo fue para Machac por su estupendo nivel contra el número 3 del ranking de la ATP. Pese a perder su servicio en el juego inaugural, el checo devolvió el 'break' inmadiatamente y no titubeó pese al 30-40 que tuvo en contra durante el tercer juego. A partir de ese momento, ni una sola bola de 'break' se vio en todo el primer set. Ya en la muerte súbita, Machac se puso 2-5; el público apretó y él cometió doble falta, pero no desperdició el turno de saque para subir la primera manga a su casillero (3-7). Tanta buena impresión sobre la cancha valenciana implicó presión para Machac, cuya pierna derecha empezó a sufrir calambres. Después de hora y media de batalla con Alcaraz, el centroeuropeo flojeó al verse 3-1 abajo y habiendo encajado una rotura inoportuna para sus intereses. Pese a ser atendido por un fisioterapeuta, Machac no volvió a ser el mismo del primer set. Perdió los tres juegos siguientes, el último de ellos en blanco, y en el descanso entre sets se marchó al vestuario junto a su seleccionador. Sin embargo, su regreso a la pista duró escasos minutos y en el arranque de la tercera manga decidió abandonar.

Compartir nota: Guardar Nuevo