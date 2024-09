Irán critica las nuevas sanciones en represalia por el envío de misiles balísticos a Rusia

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Naser Kanani, ha criticado a Estados Unidos por una nueva batería de sanciones que incluyen a la principal aerolínea de Irán, Iran Air, y el comunicado de condena emitido por parte de Reino Unido, Francia y Alemania respecto al reciente envío de misiles balísticos a Rusia en el marco de la guerra de Ucrania. "La difusión de información falsa y engañosa sobre la transferencia de armas iraníes a determinados países no es más que una vil estratagema propagandística y una mentira flagrante destinada a ocultar el vasto e ilegal apoyo armamentístico prestado por Estados Unidos y algunos países occidentales al genocidio en la Franja de Gaza", ha expresado el portavoz en un comunicado. En ese sentido, ha asegurado que tanto Estados Unidos como sus aliados son "responsables del genocidio" y de "crímenes de guerra" israelíes en Gaza por los envíos de bombas y otro tipo de armamento mortal. "No cabe duda de que el continuo suministro de armas y el refuerzo de la maquinaria de genocidio y crímenes de guerra del régimen sionista por parte de Estados Unidos y ciertos países occidentales contradice los claros compromisos de la comunidad internacional de prevenir y castigar a los autores de genocidio, tal y como estipula la Convención sobre el Genocidio de 1948. En virtud de esta convención, los Estados tienen la clara responsabilidad de prevenir el genocidio, castigar a los responsables y garantizar que sus armas no se utilizan para cometer genocidio", ha añadido. Kanani también ha afirmado que el Ejército israelí ha establecido un "récord mundial de brutalidad y salvajismo" tras lanzar una media de "36 kilogramos de bombas sobre cada residente palestino" en el enclave. Estados Unidos ha acusado a Irán de suministrar a Rusia decenas de misiles con un radio de alcance de unos 120 kilómetros, de tal manera que estos puedan ser utilizados para atacar objetivos a corta distancia y que las fuerzas rusas puedan recurrir a su propio arsenal para bombardeos más alejados del frente de combate. Reino Unido, Francia y Alemania han condenado el envío y han enfatizado que "es una amenaza directa para la seguridad europea", anticipando asimismo una nueva batería de castigos. Las tres potencias, que hacen frente común en calidad de negociadoras del fallido acuerdo nuclear de 2015, han confirmado que adoptarán nuevas sanciones --también contra Iran Air-- y cancelarán con efecto "inmediato" los acuerdos bilaterales en materia de servicios aéreos con Teherán.

