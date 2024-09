Hiba Abouk bromea con su último guiño a Escassi y aclara que "es una amistad y ya está"

Hiba Abouk ha respondido con humor a las especulaciones sobre su relación con Álvaro Muñoz Escassi, tras hacer un guiño en sus historias de Instagram al jinete. "Chicos, tengo dos cosas que deciros. Es- casi la hora de 'MasterChef' y he abierto un canal de difusión que os va a encantar", comentaba en el vídeo, haciendo una pausa pronunciada entre es y casi, utilizando así un juego de palabras. Tras esta divertida anécdota que no tardó en llamar la atención de todos sus seguidores, la actriz ha declarado: "Sí, hice esa broma. ¿Os habéis reído? (...) ¿Os hizo gracia? Pues de eso se trataba. Espero que sigáis disfrutando, espero que os hayáis reído de la broma y no hay más que eso". Abouk ha sido tajante al aclarar que su vínculo con Escassi es únicamente una amistad. "Una amistad. Una amistad ya está. Es que no sé cuántas veces queréis que os lo diga", ha afirmado, subrayando que no hay nada más que una relación amistosa entre ellos. La actriz también ha comentado que el ex de María Jose Suárez no asistió al estreno de su edición de MasterChef, donde ella participó: "No estuvo porque tenía cosas que hacer, sino perfectamente podría haber estado". Además, ha desmentido rumores relacionados con la presencia del jinete en el garaje de su casa, afirmando: "Pues no será para verme a mí entonces". Por otro lado, Hiba Abouk se ha mostrado muy orgullosa de su desempeño en el programa de cocina. La actriz ha celebrado con entusiasmo su victoria en la primera prueba del programa, destacando: "Además di un premio muy bonito a una asociación que lo necesitaba muchísimo. Estoy muy contenta de haber ganado esa prueba y a seguir concursando".

