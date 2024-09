El director Nick Hamm critica que no se produzcan películas para entretener al público

Toronto (Canadá), 11 sep (EFE).- El director Nick Hamm (‘Killing Bono’, 2011, ‘Driven’, 2018) no se muerde la lengua. El norirlandés, que ha estrenado su última película, ‘Will Tell’, un drama épico sobre Guillermo Tell, en el festival de Toronto, criticó que la industria ya no haga películas entretenidas con las que el público se comprometa.

"Tenemos que hacer algo. El cine se está muriendo. La gente no va a ver películas ¡Despiértate de una puñetera vez! ¡De verdad! Miles de personas no tienen trabajo. Los 'streamers' han estrangulado a todos. Tienes que creer en tu lucha. Y la lucha es por el cine, por el cine real", exclamó Hamm en una entrevista con EFE en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

"Creo que muchas películas son tan miopes en su temática y tan introvertidas que esencialmente solo resultan interesantes para las personas que las están haciendo o las que están a su alrededor directamente", explicó el director autor también de 'Talk to Angels' (1996), situada en la Guerra Civil española.

"A veces, los cineastas olvidan que hacen una historia para un público. Tu trabajo como director es involucrar, estimular. Creo que hemos perdido algo de eso en la narración de historias. Necesitamos volver a contar historias que sean fundamentalmente entretenidas en el cine", continuó.

En 'William Tell', Hamm aplica su teoría con un film sin pretensiones que recuerda las grandes producciones épicas de las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado.

Con las actuaciones de Claes Bang, Connor Swindells, Ellie Bamber, Golshifteh Farahani y Ben Kingsley, Hamm cuenta la leyenda de Guillermo Tell, incluido el flechazo a la manzana colocada sobre la cabeza de su hijo, que es considerada la historia fundacional de Suiza por su lucha contra la ocupación austriaca.

Hamm alabó la actuación de Bang, un actor danés que se ha destacado por sus papeles como 'malo' en muchos filmes pero que aquí da vida a Guillermo Tell. Pero el director señala especialmente a la actriz de origen iraní Farahani.

"Es una de las actrices más increíbles en estos momentos en Europa. Y su historia particular, alguien que realmente huye de los locos que la quieren matar cada día, muestra que es alguien que realmente respalda sus palabras con acciones. ¡Esa mujer tiene coraje!", exclamó.

Con un guión adaptado de la obra del mismo título que en 1804 escribió el poeta e historiador alemán Friedrich Schiller, Hamm aseguró que es un tema de máxima actualidad.

"Es una película antibélica. Trata sobre los peligros de la guerra, sobre el hecho de que si esto sucede, estas personas morirán", explicó el director.

"Cuando estaba escribiendo esta película, me sorprendieron los paralelismos que existían en la obra de Schiller, escrita en 1804, con lo que estaba escuchando en la radio sobre los lunáticos en Rusia y los criminales que mandan en ese país. Cómo eso era aplicable a una situación escrita hace 200 años, y todavía tiene la misma resonancia hoy", declaró.

"'Si quieres paz, prepárate para la guerra': citas directas de hace 250 años. No hemos aprendido nada. Lo que intentamos hacer es una película que hable tanto política como moralmente y que también entretenga", insistió.

Hamm añadió que el mundo del cine europeo "se tiene que poner las pilas" y que los cineastas europeos "deberíamos trabajar nuestras propias historias".

"No necesitamos imitar las historias de Estados Unidos. Podemos crear un cine que es tan precioso, tan compuesto y tan fantástico como el de ellos. Necesitamos invertir en nuestras propias historias en la pantalla grande, no sólo en televisión. Y no podemos hacerlo a menos que investiguemos nuestra propia historia y usemos nuestra historia para recordar lo que hemos hecho", dijo.