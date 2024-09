Microsoft desactivará por defecto los controles ActiveX en Office 2024

Microsoft desactivará por defecto los controles ActiveX tras el lanzamiento en octubre de Office 2024, lo que significa que ya no será posible crear ni interactuar con los objetos dinámicos en los documentos de la suite de ofimática. ActiveX es un marco de 'software' que Microsoft introdujo en 1996 en Windows para crear aplicaciones distribuidas que se ejecutan a través de navegadores web y objetos interactivos que se integran en los documentos de ofimática de Office. Se trata, sin embargo, de una solución heredada que Microsoft busca retirar -ya no es compatible con Edge-, y que por eso, a partir de octubre, dejará de estar habilitada por defecto en Office 2024. Este cambio comenzará en las aplicaciones para escritorio de Office Win32 y en abril del próximo año se extenderá a las aplicaciones de Microsoft 365, como informa el portal especializado Bleeping Computer y recoge Europa Press. Al quedar deshabilitados por defecto todos los controles ActiveX, los usuarios ya no podrán ni crear ni interactuar con los objetos integrados en los documentos de Office. Algunos de estos objetos ya creados permanecerán todavía como imágenes estáticas.

Compartir nota: Guardar Nuevo