Lula nombra a Macaé Evaristo como ministra de DDHH tras el cese de su predecesor por denuncias por acoso

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula de Silva, ha nombrado a Macaé Evaristo como nueva ministra de Derechos Humanos y Ciudadanía, dos días después del cese del anterior titular de la cartera, Silvio Almeida, tras salir a la luz una serie de denuncias contra él por presunto acoso sexual a varias mujeres. "He invitado a la diputada estatal Macaé Evaristo a asumir el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía. Aceptó", ha dicho Lula da Silva en un breve mensaje publicado en su cuenta en la red social Facebook. "Firmaré próximamente el nombramiento. Bienvenida y gran trabajo", ha remachado. Por su parte, Evaristo, miembro del Partido de los Trabajadores (PT) y diputada por Minas Gerais, ha recalcado que entre sus prioridades estarán la lucha contra la violencia sexual contra los niños y garantizar los derechos de los ancianos y de los sin techo. "Este Ministerio tiene políticas que son muy importantes. Tenemos que salir de este luto y volver a la lucha. Hay mucho trabajo que hacer", ha señalado en declaraciones a la prensa tras el anuncio de su nombramiento, tal y como ha recogido la agencia brasileña de noticias Agencia Brasil. Asimismo, ha manifestado que su conversación con Lula da Silva de cara a su nombramiento ha sido "tranquila" y ha subrayado que las acusaciones contra su predecesor han de ser investigadas. "Es muy importantes que los responsables lleven a cabo las investigaciones necesarias y estamos aquí para eso", ha zanjado. El mandatario brasileño anunció el viernes el cese de Almeida debido a las "graves acusaciones" contra él. La Presidencia indicó que Lula da Silva consideraba que la "naturaleza de las acusaciones" le hace "insostenible" mantener al ministro en su cargo. La decisión fue tomada un día después de que la organización de defensa de las mujeres víctimas de violencia sexual, 'Me Too Brasil', confirmara haber recibido varias denuncias de "acoso sexual" contra Almeida, información que se hizo pública con el consentimiento de las víctimas.

Compartir nota: Guardar Nuevo