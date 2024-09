Gabriela Guillén se desvincula completamente de Bertín Osborne y pone por encima el bienestar de su hijo

Aunque puede parecer que la situación entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne está calmada, lo cierto es que ambos se encuentran en medio de un proceso legal para que el cantante asuma la paternidad del hijo que tienen en común. A la esperas de un juicio que previsiblemente se celebrará el próximo mes de diciembre en el que se dará por zanjado este tema cumpliendo con todos los procedimientos legales oportunos. Al ser preguntada por el asunto, la joven se mantuvo en silencio al salir de su casa y subirse a un coche, sin hacer declaraciones sobre el reciente documento presentado por el procurador de Bertín Osborne. Este documento, que rechaza la realización de pruebas de paternidad por parte del presentador, ha generado multitud de opiniones. Al ser consultada sobre el contenido del documento, la paraguaya comentó: "Es que yo no sé. A mí no me ha dicho nada nadie". La joven no aclaró si Bertín está asumiendo la responsabilidad del bebé, como él mismo ha afirmado, y se limitó a decir: "Lo siento, no voy a decir nada". También evitó entrar en detalles sobre su situación actual con el cantante, afirmando: "No voy a comentar, porque es algo que pertenece a mí y a él, y no lo voy a hacer público. Todo va bien y como tiene que ir". Aunque reconoció que, en términos legales, "en su momento yo creo que se tendrá que hacer todo lo que sea correspondiente". Desvincularse completamente del padre de su hijo, Gabriela fue tajante: "No te voy a decir nada al respecto a él porque es que no tengo contacto con él y no te voy a decir absolutamente nada (...) De verdad que no voy a comentar respecto a mi vida con él ya. Se acabó. Estoy a lo que estoy y voy a estar centrada en ello". La empresaria subrayó que tiene otras prioridades en su vida, especialmente la salud de su hijo: "Es que estoy centrada en la salud de mi hijo. He llegado hace dos, tres días y es que no... De verdad que hay cosas más importantes que estar a la actualidad. Es que no os voy a decir nada al respecto porque es algo secundario para mí. La salud de mi hijo, mi bienestar y mi trabajo es lo primero. Después de todo lo demás ya me enteraré y ya me pondré al día, pero es que de momento estoy a lo que tengo que estar". Gabriela Guillén acudió a un centro hospitalario, pero aseguró que su hijo se encuentra bien a pesar de seguir algo enfermo debido a un virus: "Está bien, es que ha cogido un virus y bueno, estamos un poco todos... Y ya está".

