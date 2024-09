El Gobierno pide a Feijóo que deje "los acuerdos fake" de política migratoria y esté al lado de Canarias "de verdad"

El Gobierno ha pedido al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que deje "los acuerdos fake" de política migratoria y esté al lado de Canarias "de verdad" para solucionar la distribución de los menores migrantes no acompañados por todo el territorio español. "Vuelvo a apelar al señor Feijóo a que deje los mensajes y los acuerdos fake, las performance, y lo que tiene que hacer es remangarse y ponerse a trabajar con rigor y estar al lado de Canarias de verdad", ha señalado este martes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Así lo ha manifestado la ministra en declaraciones a los medios en el Senado, en referencia al acuerdo firmado por el presidente del PP con el Gobierno canario sobre política migratoria que pondrá a disposición del Ejecutivo central para alcanzar acuerdos y "desbloquear" la situación. Saiz ha criticado que Feijóo haya acudido a un territorio "al que dio la espalda de manera rotunda y de manera inexplicable" al rechazar en julio en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de Extranjería para repartir menores migrantes no acompañados. "Lo que intenta es confundir, enervar el debate, equivocar y confundir a la ciudadanía con desinformación", ha avisado. En este punto, ha afirmado que el Reglamento de Extranjería, cuyo periodo de exposición pública concluye este martes, "es un reglamento que está muy trabajado, muy escuchado, muy hablado con todos los agentes que participan en su elaboración". "La idea es que hacia finales del mes de octubre esté en pleno vigor", ha avanzado. Para la responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Feijóo, "cada vez que tiene oportunidad, abraza y hace guiños a la extrema derecha", mientras que el Gobierno "tiene una política migratoria con una hoja de ruta clara, que pone en el centro los derechos humanos y que puso encima de la mesa la modificación del Artículo 35 para dar una respuesta a la situación". Así, ha lamentado que "la única política" del líder del Partido Popular sea "criticar al Gobierno de España, criticar al presidente Sánchez". "Me duele por el conjunto de trabajadores, de organizaciones, que trabajan día a día sin conocer horario, sin conocer periodo vacacional, para dar respuesta a esa situación, esa atención humanitaria que hace nuestro país", ha aseverado. "Volvemos a ver una cierta hipocresía, un cinismo y una crítica infundada, un viaje a ninguna parte, una gira a ninguna parte y lo que tendría que hacer (Feijóo) es poner al lado de Canarias y sentarse a trabajar", ha remarcado Saiz, quien ha tendido la mano del Gobierno al presidente del PP para "dar respuesta a la situación". MODIFICAR LA LEY EN EL CONGRESO Y NO ENTRE DOS PARTIDOS Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha destacado que "donde se toman las decisiones cuando se tiene que modificar una ley es en el Congreso y no entre dos partidos". "¿Cuándo debió producirse? El 23 de julio, ¿Quién lo impidió? El Partido Popular", ha zanjado. Torres ha acusado a Feijóo de utilizar "demagogia" y "tesis cercanas a la ultraderecha para buscar una solución a una urgencia, que son los menores", por lo que ha pedido "centrarse en esa situación determinada de esa población vulnerable". En este punto, ha explicado que el acuerdo entre Feijóo y el Gobierno de Canarias es "una especie de documento amplio donde se somete a consideración toda la política histórica migratoria, en vez de poner sobre la mesa la solución a los menores no acompañados". El ministro ha incidido en que la situación de Canarias y de Ceuta "es de urgencia" y ha cargado contra el presidente del PP por "hacer nuevas firmas para demorar, para retrasar, para alargar, para hacer uso partidario, para hacer uso político". "Si realmente creyera en la urgencia, hay un documento, ocho meses trabajado. Vote sí, modificamos aquello que sea modificable, y por fin los menores que están en esos territorios estarían en el resto del territorio español", ha sentenciado Torres.

