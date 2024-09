Apple amplía el panel y el brillo del Watch Series 10, con detección de la apnea del sueño y la profundidad del agua

Apple ha anunciado que de su nuevo Apple Watch Series 10, un reloj inteligente que reduce su grosor, amplía el tamaño de su pantalla e incorpora funcionalidades dedicadas a la salud y a la medición de la actividad deportiva, con como la detección de la apnea del sueño y la profundidad del agua en deportes acuáticos. La compañía con sede en Cupertino ha celebrado este martes su evento anual bajo el lema 'It's Glowtime', donde ha dado a conocer también sus nuevos 'smartphones', iPhone 16 e iPhone 16 Pro, además de recordar algunas de las funcionalidades que llegan con iOS 18. En el caso de Apple Watch Series 10, la firma ha comentado que este dispositivo viene con un panel más amplio para ser "más útil e inteligente", entendiendo que para los usuarios "es crucial" tener a su alcance una pantalla grande y accesible. Con pantalla OLED, se ha creado para ser un 40 por ciento más brillante al verla desde cualquier ángulo de visión, que también se ha ampliado. Además de ser el 'smartwatch' más ligero, tiene un recubrimiento de cristal de zafiro. Se puede elegir en dos acabados -aluminio y titanio-, así como en tres colores (gris, dorado y negro), también en dos tamaños: 42 mm y 46 mm. A nivel de batería, se carga al 80 por ciento en tan solo media hora y ofrece una autonomía de hasta 18 horas. Mientras, el chip que equipa es S10 y está diseñado para ofrecer un mejor rendimiento, teniendo también en cuenta la eficiencia energética en su proceso de fabricación, además de que promete ofrecer una vida útil ampliada. La compañía ha comentado que este dispositivo está enfocado a utilizarse para cuestiones relacionadas con la salud, ya que aborda trastornos como la apnea del sueo y muestra datos relacionados con la respiración que se pueden compartir directamente con un profesional o un médico. También viene con un sensor destinado a deportes de agua, que mide su temperatura y tiene un margen de uso de hasta 6 metros para actividades como la natación o el snorkel. Este también funciona fuera del agua, para deportes como el surf o el rafting. Asimismo, la aplicación Workout ahora muestra la distancia, la velocidad y ofrece mapas de ruta. En el caso del dispositivo Ultra 2, que al igual que el anterior vendrá con una correa especial de Hermès, la marca ha insistido en que este modelo afina las funcionalidades para ofrecer más opciones a los deportistas incluso en entornos donde no hay conexión a internet. Fabricado en Black Titanium, el modelo Ultra incorpora las funcionalidades del anterior 'smartwatch' -como la función de detección de la apnea y la aplciación de electrocardiograma- y llega con una pantalla retina OLED LTPO2 siempre activa, con un pico de brillo máximo de 3.000 nits. También es resistente al agua, tiene un sensor para medir su temperatura y se ajusta a deportes acuáticos de alta velociada. Además, funciona a una profundidad de hasta 40 metros, viene con GPS de doble frecuencia y tiene conexión móvil. En cuanto a su autonomía, aguanta hasta 36 horas de uso normaL y hasta 72 horas en modo de bajo consumo. Tanto este comon Apple Watch Series 10 ya se pueden reservar y estarán disponibles a partir del 20 de septiembre por 449 euros en el caso de la versión estándar con GPS de 42 mm, ya que la de 46 mm sube su precio a los 479 euros. Su precio, no obstante, también depende de si se quiere integrar con el teléfono, que sube a 569 euros. El modelo Ultra, con caja de titanio de 49 mm, se venderá por 899 euros.

Compartir nota: Guardar Nuevo