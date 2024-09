Indra recibe el 'Ibtta Toll Excellence Award' por su tecnología de peaje en la I-66 de Washington DC (EE.UU)

Indra ha sido galardonada con el prestigioso 'IBTTA Toll Excellence Award', otorgado por la Asociación Internacional de la industria de peaje, en la categoría de 'Innovación en el sector privado' por su innovadora solución no intrusiva de peaje 'free-flow', creando una de las autopistas más avanzadas de Estados Unidos, la I-66 Outside the Beltway, en el estado de Virginia. El premio ha sido concedido a Indra porque este sistema ha mejorado significativamente el flujo de tráfico y establece un precedente para futuros avances en tecnología de peaje, convirtiéndolo en un proyecto ejemplar en la industria. La I-66 cuenta con una de las soluciones más avanzadas disponibles en el mercado, gracias al sistema de peaje 'free-flow overhead' desarrollado por Indra, que elimina la necesidad de barreras físicas y sistemas intrusivos en el asfalto, e incluye la detección automática de Vehículos de Alta Ocupación (HOV, según sus siglas en inglés), tecnología LiDAR y de vehículo conectado. Además, supone una solución de peaje escalable y con una gran flexibilidad que permite a los clientes adaptarse fácilmente a cambios en reglas de negocio o de clasificación de vehículos. Indra también implantará su sistema de peaje dinámico (Managed Lanes) 'free-flow', que integra tecnología LiDAR 3D e Inteligencia Artificial, en los carriles exprés de la autopista I-485, una de las principales vías de Charlotte, en Carolina del Norte. Además, también ha instalado el sistema de detección automática de Vehículos de Alta Ocupación en los carriles exprés de las autopistas I-95, I-495 e I-395, en el norte de Virginia. Además de su éxito en Estados Unidos, Indra cuenta con destacadas referencias en el desarrollo e implementación de tecnología inteligente para la gestión del tráfico y el transporte público en países como Reino Unido, Irlanda, Australia, Filipinas, Chile, Colombia, México, Portugal o España. "Este premio reconoce el impacto de nuestra tecnología en la movilidad y en la mejora de la seguridad, la eficiencia operativa y la sostenibilidad", ha afirmado el director general de Mobility & Technology de Indra, Raúl Ripio.

