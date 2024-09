Hallan muerta en su casa a la exministra de Exteriores de Perú Ana Gervasi

La exministra de Exteriores de Perú y actual representante en Ginebra ante los organismos internacionales, Ana Cecilia Gervasi, ha sido hallada muerta esta madrugada (hora local) en su domicilio en el distrito de Miraflores, en la capital peruana, Lima. La Policía Nacional accedió a la vivienda de Gervasi después de haber sido declarada como desaparecida hacía unos días. La Fiscalía de Perú ha informado en sus redes sociales de que ya ha puesto ya en marcha una investigación para dar con las causas del deceso. El actual ministro de Exteriores peruano, Elmer Schialer, ha confirmado a los medios de comunicación locales que Gervasi se encontraba de vacaciones en Perú pero que, al no regresar a tiempo a su puesto de trabajo en Suiza, se denunció su desaparición. "Estaba de vacaciones autorizadas y hoy le tocaba regresar a Ginebra para sumir su puesto como correspondía. Me llamó una de sus secretarias para informarme de que uno de los chóferes encargados de trasladarla al aeropuerto había tocado la puerta de su departamento y no había respuesta", ha relatado Schialer ante los micrófonos de RPP. Gervasi fue nombrada ministra de Asuntos Exteriores a mediados de diciembre de 2022, fecha en que Dina Boluarte asumió la Presidencia del país después la destitución y detención de su predecesor, Pedro Castillo, tras un intento por arrogarse más competencias. Ejerció como máxima representante de la diplomacia peruana hasta noviembre de 2023, cuando dimitió en medio de la polémica por la reunión bilateral frustrada entre Boluarte y su homólogo estadounidense, Joe Biden. El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, ha confirmado el fallecimiento de Gervasi, aunque ha rechazado aportar más detalles. "Era una amiga muy personal, una embajadora de servicios diplomático que brindó servicios al Estado de una manera brillante", ha señalado.

Compartir nota: Guardar Nuevo