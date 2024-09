Mercedes Milá y Jorge Javier Vázquez coinciden en el FesTVal de Vitoria

Mercedes Milá y Jorge Javier Vázquez nos regalaron un momentazo este sábado, 7 de septiembre, en su llegada a la gala del Festival de Televisión de Vitoria. Los dos presentadores de televisión coincidía en el photocall y se fundían en un emotivo abrazo que eclipsó todo lo demás. Minutos más tarde coincidieron juntos ante las cámaras y, como era de esperar, tuvieron un cruce de 'zascas' con los que volvieron a demostrar que la relación que mantienen sólo ellos la entienden. Eso sí, el sentido del humor estuvo presente en todo momento. Le preguntábamos a Mercedes cómo había vivido el éxito de la primera gala de 'Gran Hermano 19' y lo cierto es que nos sorprendía con su respuesta: "No he vivido este éxito de la vuelta, este éxito de la vuelta de GH de Anónimo. No he vivido el éxito de nadie, yo". Por su parte, Jorge se reía y aseguraba ante las cámaras que "tenemos una relación, yo de admiración desde hace muchos años. Encima ella me premia con su cariño siempre" y, más tarde, la periodista dejaba claro que no había podido tener un relevo mejor para el formato: "¿Cómo no voy a estar contenta?". Además, les preguntamos por María Teresa Campos tras haberse cumplido un año de su fallecimiento y Mercedes aclaraba que "María Teresa en este momento está aquí y está mirándonos en este momento diciendo 'cómo se ha puesto esto, qué zapatos lleva'".

