José Castro, responsable de Enfermedades Respiratorias de la OMS: "Es necesario establecer más espacios libres de humo"

El enviado especial del Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las Enfermedades Respiratorias Crónicas, José Luis Castro, ha puesto en valor la necesidad de "implementar mejor las políticas preventivas del control del tabaco" en todo el mundo, entre las que ha destacado el aumento de los espacios sin humo y la subida de los impuestos al mismo. Según ha señalado a Europa Press, en la que ha sido su primera entrevista desde su llegada al cargo hace unos días, es necesario el "reforzamiento" de estas medidas, ya que, si bien algunos países cuentan con la prohibición de fumar en ciertos lugares, se sigue haciendo de todas maneras. "Yo vivo en Francia, y allí hay una ley nacional que dice que en las terrazas no se fume, pero es el lugar preferido para los fumadores. Y si uno pide un lugar donde no se pueda fumar, lo miran como si fuera un extraterrestre", ha expresado durante la conversación, que ha tenido lugar en el marco del Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea en Viena (Austria). Sobre las polémicas suscitadas en algunos países cuando se anuncian más restricciones al tabaco, como fue el caso de España en 2011 o actualmente con el Plan de Prevención y Control de Tabaquismo, Castro ha dicho que son "resistencias" que siempre ocurren y que son comunes en todas las sociedades. "Como seres humanos, cuando se trata de prohibir algo, hay siempre una resistencia a ese cambio, aunque sea algo nocivo. Sin embargo, si hoy vemos algunos de los lugares donde se prohibió fumar hace tiempo, observamos que se protegen celosamente. Los fumadores ni se acercan", ha apostillado. Otra de las medidas que ha puesto en valor para prevenir el consumo de tabaco es la subida de impuestos al mismo, razón por la cual ha anunciado que una de las acciones que contempla desde su nueva posición es reunirse con los ministros fiscales de los diferentes países, más allá de los ministros dedicados al área sanitaria. Además, estos primeros pasos después de su toma de posesión pasan por trabajar también con otros sectores que no forman parte del ámbito sanitario, como es el caso del medio ambiente y, "especialmente", tener en cuenta a las ciudades, a fin de que integren la salud respiratoria en las políticas de salud locales. "Hoy en día, la mayor parte de la población del mundo vive en ciudades. El compromiso de los dirigentes municipales y locales es muy importante en esta área", ha expresado. Por otro lado, Castro también se centrará en el área de movilización de recursos, recabando el apoyo de legisladores parlamentarios "para que ayuden a desarrollar recursos en los presupuestos nacionales que apoyen el trabajo de prevención". Además, ha asegurado a EP, también se reunirá con dirigentes de organizaciones filantrópicas para lograr una mayor concienciación de estas patologías. Así, esta nueva sección de la OMS comenzará a trabajar en los países con la mayor tasa de incidencia de enfermedades respiratorias crónicas y con mayor densidad de población, como India, pero también en países pequeños, como Uruguay, que igualmente tiene un índice alto de afectación. Con todo, también se tendrán en cuenta aquellos territorios donde ya ha habido compromisos políticos para acelerar la situación de las enfermedades respiratorias. "Es una estrategia de dos sentidos: primero, empezaremos donde ha habido poco progreso, pero también en otros países donde hay un progreso importante y hay que acelerar todo eso". Lo esencial, ha dicho, es que "hay estrategias efectivas para tratar este asunto", sin embargo, "se necesita un compromiso político". TRES MILLONES Y MEDIO DE MUERTES POR ENFERMEDAD RESPIRATORIA CRÓNICA Las enfermedades respiratorias crónicas, como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) --también conocida como enfisema o bronquitis crónica-- afectan a casi quinientos millones de personas en todo el mundo. Están detrás de la muerte de tres millones y medio de personas al año, tres millones por EPOC y 500.000 por asma. Sin embargo, carecen de reconocimiento, por lo que se destinan escasos recursos a su abordaje. Preguntado sobre por qué ocurre esto, Castro opina que tiene que ver con que no es contagiosa y, por tanto, "no produce miedo". Además, sus síntomas a veces son poco visibles. "Cuando surge una enfermedad nueva y es infecciosa, hay un elemento de temor, y el temor es muy poderoso. Es lo que pasó con el ébola o la Covid. El temor y la reacción pública a ese temor es muy fuerte", ha esgrimido. De estas dos enfermedades, ha destacado que la EPOC es "la más olvidada". "Cuando uno habla del asma, a todo el mundo le resuena. Siempre han visto un niño con asma, o un familiar con asma. La EPOC, en cambio, hay que explicarla", ha apuntado. Para ello, ha puesto el ejemplo de la muerte de la cantante Sinéad O'Connor. Un año después de su fallecimiento, se ha sabido que las causas fueron el asma y la EPOC. "Hasta el 'New York Times' tuvo que explicar qué era la enfermedad. Y ese es el desafío grande que hay", ha reiterado. Precisamente, en cuanto a la EPOC, ha destacado que no es solamente una enfermedad que afecta a las personas que fuman, sino que afecta también a los niños si viven en un lugar donde el medio ambiente está contaminado. "Sin embargo, los hábitos no saludables no siempre están detrás de la enfermedad", ha aclarado a EP. Por ello, ha instado a una mayor concienciación de estas patologías, porque "todo el mundo está expuesto". "Si fuera una enfermedad que se transmite a través de un alimento, basta con alejarse del alimento; pero no ocurre con la respiración. Todos respiramos. No hay un ser humano que no respire", ha subrayado. Castro, nacido en Cuba en 1966, fue elegido para el puesto, que no existía previamente, al encontrarse en una "posición única" por su "profunda experiencia y su arraigado compromiso con la mejora de la salud mundial", según destacó en el pasado mes de junio el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hasta su nombramiento, el responsable de Enfermedades Respiratorias Crónicas de la OMS era presidente y director ejecutivo de Vital Strategies, la organización dedicada a la salud mundial que fundó y ha dirigido durante 20 años. Durante su mandato, Vital Strategies pasó de ser una pequeña organización sin fines de lucro centrada principalmente en la salud pulmonar a ser una organización con un presupuesto de 100 millones de dólares (90 millones de euros) y un equipo mundial de más de 400 personas que trabajan en temas de salud mundial: desde el control del tabaco hasta la calidad del aire, pasando por la prevención de las sobredosis y los datos en salud. Así las cosas, se ha mostrado satisfecho con que la OMS quiera priorizar ahora estas enfermedades a través de esta nueva dirección. "Los expertos han elevado la voz, y creo que la OMS en cierto modo ha tomado conciencia", ha finalizado.

